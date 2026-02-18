Quando é o próximo feriado em 2026? Veja calendário do Ceará

Quando é o próximo feriado em 2026? Veja calendário do CearáApós o Carnaval, março traz dia de São de José e Data Magna. Saiba o calendário completo de feriados de 2026 e planeje possíveis folgas
Saiba lista completa de feriados nacionais e estaduais.
Várias das folgas caem em meio de semana e podem se tornar prolongadas, a depender de acordos.
O Carnaval terminou, mas muitos cearenses já estão de olho na próxima oportunidade de descanso em 2026.
Embora o período carnavalesco não seja considerado feriado nacional, ele costuma movimentar viagens e momentos de lazer, especialmente no Ceará.
A próxima pausa oficial no Estado acontece em março, com dois feriados importantes no calendário estadual. As datas caem em dias estratégicos da semana e podem favorecer a organização de folgas prolongadas.
Próximo feriado no Ceará em 2026
O primeiro destaque é o Dia de São José, celebrado em 19 de março, uma quinta-feira. São José é padroeiro do Ceará, e a data é considerada ponto facultativo no serviço público estadual, além de feriado em diversos municípios.
Na semana seguinte, em 25 de março, uma quarta-feira, o Estado comemora a Data Magna do Ceará, feriado estadual que marca a abolição da escravidão na então província, ocorrida antes da Lei Áurea. A data garante uma pausa no meio da semana para trabalhadores e estudantes.
Feriados de março no Ceará
Em março, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) o calendário estadual reúne duas datas relevantes:
- 19 de março (quinta-feira) – Dia de São José, padroeiro do Ceará. Ponto facultativo no serviço público estadual e feriado em várias cidades.
- 25 de março (quarta-feira) – Data Magna do Ceará. Feriado estadual.
Calendário completo de feriados de 2026
Em 2026, quase todos os feriados nacionais caem em dias úteis, o que pode facilitar a organização de viagens e folgas prolongadas ao longo do ano.
Abril
- 3 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo, feriado nacional.
- 5 de abril (domingo) – Páscoa.
- 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes, feriado nacional.
Maio
- 1º de maio (sexta-feira) – Dia Mundial do Trabalho, feriado.
Junho
- 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi.
Setembro
- 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil, feriado nacional.
Outubro
- 12 de outubro (segunda-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, feriado nacional.
- 28 de outubro (quarta-feira) – Dia do Servidor Público, ponto facultativo.
Novembro
- 2 de novembro (segunda-feira) – Dia de Finados, feriado.
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República, feriado nacional.
- 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra, feriado.
Dezembro
- 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal, feriado nacional.
Com a maioria das datas caindo em dias de semana, 2026 tende a oferecer diversas possibilidades de emendar folgas, especialmente nos meses de abril, maio, setembro, outubro, novembro e dezembro.