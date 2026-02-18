Quando é o próximo feriado em 2026? Veja calendário do Ceará

Março tem Dia de São José e Data Magna; veja o calendário completo de folgas no Brasil em 2026 / Crédito: Samuel Setubal/ O Povo

Resumo Os próximos feriados de 2026 no Ceará são: Dia de São José da Data Magna.



Saiba lista completa de feriados nacionais e estaduais.



Várias das folgas caem em meio de semana e podem se tornar prolongadas, a depender de acordos. O Carnaval terminou, mas muitos cearenses já estão de olho na próxima oportunidade de descanso em 2026.

Embora o período carnavalesco não seja considerado feriado nacional, ele costuma movimentar viagens e momentos de lazer, especialmente no Ceará.

Na semana seguinte, em 25 de março, uma quarta-feira, o Estado comemora a Data Magna do Ceará, feriado estadual que marca a abolição da escravidão na então província, ocorrida antes da Lei Áurea. A data garante uma pausa no meio da semana para trabalhadores e estudantes. Leia mais Data Magna: feriado lembra pioneirismo do Ceará no fim da escravidão Sobre o assunto Data Magna: feriado lembra pioneirismo do Ceará no fim da escravidão Feriados de março no Ceará Em março, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) o calendário estadual reúne duas datas relevantes: