Lua hoje (18/02): em que fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Carla Thomas / NASA

A Lua Nova surge no céu desta Quarta-feira de Cinzas, 18 de fevereiro, quando o carnaval termina e a Quaresma começa. Confira o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 24 de fevereiro, quando terá início a Lua Crescente, às 9h28min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 18 de fevereiro de 2026, marca o segundo dia de Lua Nova do ciclo. A fase termina dia 24/02/2026, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 24/02/2026 às 9h28min



24/02/2026 às 9h28min Lua Cheia: 03/03/2026 às 8h38min

03/03/2026 às 8h38min Lua Minguante: 11/03/2026 às 06h41min

11/03/2026 às 06h41min Lua Nova: 18/03/2026 às 22h26

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: