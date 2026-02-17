Por que não lavar cabelo nesta terça? Entenda tradição chinesa

Crença popular na China é de que molhar os fios seria deixar a sorte "escorrer pelo ralo". Recomendação é lavar na véspera / Crédito: Reprodução/FREEPIK

O ciclo de 2026 é representado pelo Cavalo de Fogo, símbolo de liberdade, movimento e intensidade, sugerindo um período de grande dinamismo e iniciativa pessoal. Um erro que alguém pode cometer nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, é lavar o cabelo. Isto é, pelo menos, o que acredita quem festeja o Ano Novo chinês, cujas celebrações começaram oficialmente hoje.

Conforme a tradição oriental, o ato de lavar as madeixas, ou o de fazer faxina em casa, pode representar um golpe à prosperidade no novo ano que inicia. Anualmente, no Ocidente, o assunto volta a viralizar nas redes sociais.

Por que não se pode lavar o cabelo hoje, terça (17/2)? Celebrada em clima de festa no Brasil, esta terça marca o início do ano 4274 na China, que acompanha o calendário lunar. Na tradição, as primeiras 24 horas do novo ciclo são decisivas para o novo ciclo anual que começa.

Assim como no Brasil existem tradições de Réveillon, diversas superstições ditam o que trará ou afastará a prosperidade no novo ano chinês. A mais conhecida delas é a regra de não lavar o cabelo neste primeiro dia. O motivo está relacionado ao Deus da Água “Gong Gong” Na religião chinesa, Gong Gong é uma divindade primordial frequentemente retratada como um deus da água caótico e um demônio dragão negro, famoso por causar grandes enchentes e dilúvios. , cujo nascimento é festejado nos primeiros dias do ano. A água é comumente associada a riqueza e prosperidade, por isso consumi-la de forma impensada, mesmo que apenas lavando os cabelos, seria um gesto simbólico de desperdício de dinheiro. Além disso, na língua chinesa a palavra “fa” significa cabelo e tem a mesma pronúncia e grafia de “facai”, associada a conceitos de prosperidade.

Portanto, a crença popular é de que molhar os fios seria deixar a sorte "escorrer pelo ralo". A recomendação é lavar completamente as madeixas na véspera. Assim, o cidadão dá início ao ciclo preparado, sem perder a fortuna simbólica. Outra tradição chinesa: nenhuma faxina no início do ano Nas primeiras 24 horas do ano novo chinês, também não é recomendado realizar qualquer faxina, desde passar a vassoura até colocar o lixo para fora. Isso está tão enraizado na cultura que dias antes da "virada" acontece o Da Sao, ritual voltado à remoção do azar acumulado no ano anterior.