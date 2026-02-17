Por que não lavar cabelo nesta terça? Entenda tradição chinesa

Por que não pode lavar o cabelo nesta terça? Entenda tradição chinesaNa cultura chinesa, o ato de usar água sem necessidade, mesmo que para lavar os cabelos, pode ser um golpe à prosperidade no novo ano que se inicia. Entenda
Resumo
A superstição baseia-se na fonética, pois a palavra chinesa para cabelo ("fa") assemelha-se a "facai" (prosperidade), além de ser um gesto de respeito ao Deus da Água, "Gong Gong"
As primeiras 24 horas do ciclo também proíbem faxinas para não afastar a sorte que "entra" em casa, e recomendam o uso da cor vermelha em vez do branco, que na cultura chinesa é associado ao luto
O ciclo de 2026 é representado pelo Cavalo de Fogo, símbolo de liberdade, movimento e intensidade, sugerindo um período de grande dinamismo e iniciativa pessoal.
Um erro que alguém pode cometer nesta terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, é lavar o cabelo. Isto é, pelo menos, o que acredita quem festeja o Ano Novo chinês, cujas celebrações começaram oficialmente hoje.
Conforme a tradição oriental, o ato de lavar as madeixas, ou o de fazer faxina em casa, pode representar um golpe à prosperidade no novo ano que inicia. Anualmente, no Ocidente, o assunto volta a viralizar nas redes sociais.
Entenda a seguir o motivo de lavar os cabelos ser desaconselhável nesta terça. E, mais abaixo, veja detalhes sobre o ano do Cavalo de Fogo.
Por que não se pode lavar o cabelo hoje, terça (17/2)?
Celebrada em clima de festa no Brasil, esta terça marca o início do ano 4274 na China, que acompanha o calendário lunar. Na tradição, as primeiras 24 horas do novo ciclo são decisivas para o novo ciclo anual que começa.
Assim como no Brasil existem tradições de Réveillon, diversas superstições ditam o que trará ou afastará a prosperidade no novo ano chinês. A mais conhecida delas é a regra de não lavar o cabelo neste primeiro dia.
O motivo está relacionado ao Deus da Água “Gong Gong” Na religião chinesa, Gong Gong é uma divindade primordial frequentemente retratada como um deus da água caótico e um demônio dragão negro, famoso por causar grandes enchentes e dilúvios. , cujo nascimento é festejado nos primeiros dias do ano. A água é comumente associada a riqueza e prosperidade, por isso consumi-la de forma impensada, mesmo que apenas lavando os cabelos, seria um gesto simbólico de desperdício de dinheiro.
Além disso, na língua chinesa a palavra “fa” significa cabelo e tem a mesma pronúncia e grafia de “facai”, associada a conceitos de prosperidade.
Portanto, a crença popular é de que molhar os fios seria deixar a sorte “escorrer pelo ralo”. A recomendação é lavar completamente as madeixas na véspera. Assim, o cidadão dá início ao ciclo preparado, sem perder a fortuna simbólica.
Outra tradição chinesa: nenhuma faxina no início do ano
Nas primeiras 24 horas do ano novo chinês, também não é recomendado realizar qualquer faxina, desde passar a vassoura até colocar o lixo para fora. Isso está tão enraizado na cultura que dias antes da “virada” acontece o Da Sao, ritual voltado à remoção do azar acumulado no ano anterior.
A lógica é a mesma: neste dia inicial, a sorte “entra” em casa. Ademais, não vale a pena chorar, discutir ou utilizar palavras negativas.
Vestir branco para atrair prosperidade? Não!
Enquanto branco é a cor de escolha no Brasil para vivenciar a virada de ano, na China a cor ideal é outra: vermelha. E isso se aplica não só para as roupas, mas também para decoração, comida e presentes. O branco, na verdade, é associado ao luto na cultura chinesa — portanto, é evitado.
Ano Novo chinês: detalhes sobre o Ano do Cavalo de Fogo
O Ano Novo chinês, também conhecido como Festival da Primavera, é um importante momento do calendário chinês, que mobiliza milhões de pessoas na Ásia e em comunidades espalhadas pelo globo.
A virada não acontece em 1º de janeiro do calendário gregoriano. Na verdade, ocorre na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte. Por isso, a data varia entre o fim de janeiro e meados de fevereiro.
Cada novo ano chinês é representado por um animal diferente do zodíaco chino e por um dos cinco elementos da filosofia chinesa (madeira, fogo, terra, metal e água). Assim, é possível criar ciclos de 60 anos.
Em 2026, o símbolo é o Cavalo de Fogo, que denota liberdade e movimento. Já o elemento do fogo está habitualmente associado à intensidade.
A junção desses elementos se traduz em um período em que se espera dinamismo e iniciativa pessoal, se houver planejamento. Mas, também serve de alerta para o ritmo acelerado vivido ao longo do ano que se passou.
A percepção é reforçada pela Embaixada da China no Brasil. Em publicação nesta terça no X (antigo Twitter), o órgão destacou que o cavalo “simboliza coragem, sabedoria e perseverança”.
“Que possamos, no novo ano, cultivar o espírito dinâmico do cavalo, galopar com energia renovada no caminho da cooperação de benefício mútuo e contribuir ainda mais para a formação da Comunidade de Futuro Compartilhado China-Brasil!”, escreveu o perfil.
