Lua hoje (16/02): em que fase lunar estamos? Veja calendário

A Lua Minguante surge no céu desta segunda-feira, 16 de fevereiro, levando embora qualquer cansaço que restou do final de semana e trazendo a animação do Carnaval. Confira o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 17 de fevereiro, quando terá início a Lua Nova, às 9h01min. Confira os detalhes:

Hoje, 16 de fevereiro de 2026, marca o sétimo dia de Lua Minguante do ciclo. A fase termina dia 17/02/2026, quando a Lua Mova surge no céu.

Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

Lua Nova: 17/02/2026 às 9h01min

17/02/2026 às 9h01min Lua Crescente: 24/01/2026 às 9h28min



24/01/2026 às 9h28min Lua Cheia: 03/03/2026 às 8h38min Leia mais Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Sobre o assunto Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.

a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial. Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.

uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões. Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.

a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos. Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos. Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.