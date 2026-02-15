Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 15 de fevereiro, é feriado? Veja onde e quem folga

15 de fevereiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
No mês de fevereiro, muitas pessoas folgam durante os dias de Carnaval. Contudo, dia 15 também é feriado em alguns municípios brasileiros, coincidindo com o início das festas carnavalescas. 

Neste domingo, 15 de fevereiro, cinco cidades têm feriados. No Ceará, não é feriado em um município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 15 de fevereiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Matinha (Maranhão)
  • Canarana (Mato Grosso)
  • Cornélio Procópio (Paraná)
  • São João do Triunfo (Paraná)
  • São Miguel D’Oeste (Santa Catarina)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriados nacionais restantes em 2026

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

