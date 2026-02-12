Hoje, 12 de fevereiro, é feriado? Veja onde e quem folga

É feriado em quatro municípios brasileiros nesta quinta-feira, 12 de fevereiro / Crédito: Imagem de Freepik

No mês de fevereiro, muitas pessoas folgam durante os dias de Carnaval. Contudo, dia 12 também é feriado em alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, quatro cidades têm feriados. No Ceará, não é feriado em nenhum município. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de fevereiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Guiricema (Minas Gerais);



Anapu (Pará);

Rurópolis (Pará);



Mulungu (Paraíba);

Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul); Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.