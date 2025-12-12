Hoje, 12 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 12 de dezembro é feriado em alguns municípios do Brasil; saiba quais / Crédito: FABIO LIMA

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira, 12. Assim, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) tem feriados em 77 cidades brasileiras. No Ceará, as cidades de Ipaumirim e Mucambo celebram suas respectivas emancipações políticas. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Teotônio Vilela (Alagoas)

Florânia (Rio Grande do Norte)

Fonte Boa (Amazonas)

Coaraci (Bahia)

Encruzilhada (Bahia)

Ibicuí (Bahia)

Iguaí (Bahia)

Itajuípe (Bahia)

Itapetinga (Bahia)

Uruçuca (Bahia)

Coronel João Sá (Bahia)

Iacu (Bahia)

Ibipitanga (Bahia)

Iuiu (Bahia)

Macajuba (Bahia)

Mirangaba (Bahia)

Pau Brasil (Bahia)

Santa Luzia (Bahia)

Santaluz (Bahia)

Taperoá (Bahia)

Ipaumirim (Ceará)

Mucambo (Ceará)

Alto Paraíso de Goiás (Goiás)

Buriti (Maranhão)

Água Boa (Minas Gerais)

Barroso (Minas Gerais)

Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais)

Bom Repouso (Minas Gerais)

Cipotânea (Minas Gerais)

Claraval (Minas Gerais)

Coluna (Minas Gerais)

Congonhal (Minas Gerais)

Coronel Murta (Minas Gerais)

Córrego do Bom Jesus (Minas Gerais)

Descoberto (Minas Gerais)

Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)Ilicínea (Minas Gerais)

Ipuiúna (Minas Gerais)

Jeceaba (Minas Gerais)

Joanésia (Minas Gerais)

Lassance (Minas Gerais)

Madre de Deus de Minas (Minas Gerais)

Maravilhas (Minas Gerais)

Mato Verde (Minas Gerais)

Minduri (Minas Gerais)

Moeda (Minas Gerais)

Moema (Minas Gerais)

Munhoz (Minas Gerais)

Nazareno (Minas Gerais)

Ouro Branco (Minas Gerais)

Patrocínio do Muriaé (Minas Gerais)

Perdigão (Minas Gerais)

Piracema (Minas Gerais)

Pirajuba (Minas Gerais)

Piraúba (Minas Gerais)

Quartel Geral (Minas Gerais)

Ribeirão das Neves (Minas Gerais)

Rio do Prado (Minas Gerais)

São Brás do Suaçuí (Minas Gerais)

São Francisco do Glória (Minas Gerais)

São José do Alegre (Minas Gerais)

São José do Goiabal (Minas Gerais)

São José do Jacuri (Minas Gerais)

São Miguel do Anta (Minas Gerais)

São Pedro do Suaçuí (Minas Gerais)

Senhora dos Remédios (Minas Gerais)

Taiobeiras (Minas Gerais)

Vargem Bonita (Minas Gerais)

Vazante (Minas Gerais)

Vieiras (Minas Gerais)

Cabedelo (Paraíba)

Mogeiro (Paraíba)

Guadalupe (Piauí)

Picos (Piauí)

São José do Piauí (Piauí)

Campo Magro (Paraná)

Itaperuçu (Paraná) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: