Hoje, 12 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Esta sexta-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira, 12.

Assim, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) tem feriados em 77 cidades brasileiras. No Ceará, as cidades de Ipaumirim e Mucambo celebram suas respectivas emancipações políticas. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Teotônio Vilela (Alagoas)
  • Florânia (Rio Grande do Norte)
  • Fonte Boa (Amazonas)
  • Coaraci (Bahia)
  • Encruzilhada (Bahia)
  • Ibicuí (Bahia)
  • Iguaí (Bahia)
  • Itajuípe (Bahia)
  • Itapetinga (Bahia)
  • Uruçuca (Bahia)
  • Coronel João Sá (Bahia)
  • Iacu (Bahia)
  • Ibipitanga (Bahia)
  • Iuiu (Bahia)
  • Macajuba (Bahia)
  • Mirangaba (Bahia)
  • Pau Brasil (Bahia)
  • Santa Luzia (Bahia)
  • Santaluz (Bahia)
  • Taperoá (Bahia)
  • Ipaumirim (Ceará)
  • Mucambo (Ceará)
  • Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
  • Buriti (Maranhão)
  • Água Boa (Minas Gerais)
  • Barroso (Minas Gerais)
  • Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais)
  • Bom Repouso (Minas Gerais)
  • Cipotânea (Minas Gerais)
  • Claraval (Minas Gerais)
  • Coluna (Minas Gerais)
  • Congonhal (Minas Gerais)
  • Coronel Murta (Minas Gerais)
  • Córrego do Bom Jesus (Minas Gerais)
  • Descoberto (Minas Gerais)
  • Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)Ilicínea (Minas Gerais)
  • Ipuiúna (Minas Gerais)
  • Jeceaba (Minas Gerais)
  • Joanésia (Minas Gerais)
  • Lassance (Minas Gerais)
  • Madre de Deus de Minas (Minas Gerais)
  • Maravilhas (Minas Gerais)
  • Mato Verde (Minas Gerais)
  • Minduri (Minas Gerais)
  • Moeda (Minas Gerais)
  • Moema (Minas Gerais)
  • Munhoz (Minas Gerais)
  • Nazareno (Minas Gerais)
  • Ouro Branco (Minas Gerais)
  • Patrocínio do Muriaé (Minas Gerais)
  • Perdigão (Minas Gerais)
  • Piracema (Minas Gerais)
  • Pirajuba (Minas Gerais)
  • Piraúba (Minas Gerais)
  • Quartel Geral (Minas Gerais)
  • Ribeirão das Neves (Minas Gerais)
  • Rio do Prado (Minas Gerais)
  • São Brás do Suaçuí (Minas Gerais)
  • São Francisco do Glória (Minas Gerais)
  • São José do Alegre (Minas Gerais)
  • São José do Goiabal (Minas Gerais)
  • São José do Jacuri (Minas Gerais)
  • São Miguel do Anta (Minas Gerais)
  • São Pedro do Suaçuí (Minas Gerais)
  • Senhora dos Remédios (Minas Gerais)
  • Taiobeiras (Minas Gerais)
  • Vargem Bonita (Minas Gerais)
  • Vazante (Minas Gerais)
  • Vieiras (Minas Gerais)
  • Cabedelo (Paraíba)
  • Mogeiro (Paraíba)
  • Guadalupe (Piauí)
  • Picos (Piauí)
  • São José do Piauí (Piauí)
  • Campo Magro (Paraná)
  • Itaperuçu (Paraná)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

