Hoje, 12 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 12 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEsta sexta-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira, 12.
Assim, 12 de dezembro de 2025 (12/12/2025) tem feriados em 77 cidades brasileiras. No Ceará, as cidades de Ipaumirim e Mucambo celebram suas respectivas emancipações políticas. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Teotônio Vilela (Alagoas)
- Florânia (Rio Grande do Norte)
- Fonte Boa (Amazonas)
- Coaraci (Bahia)
- Encruzilhada (Bahia)
- Ibicuí (Bahia)
- Iguaí (Bahia)
- Itajuípe (Bahia)
- Itapetinga (Bahia)
- Uruçuca (Bahia)
- Coronel João Sá (Bahia)
- Iacu (Bahia)
- Ibipitanga (Bahia)
- Iuiu (Bahia)
- Macajuba (Bahia)
- Mirangaba (Bahia)
- Pau Brasil (Bahia)
- Santa Luzia (Bahia)
- Santaluz (Bahia)
- Taperoá (Bahia)
- Ipaumirim (Ceará)
- Mucambo (Ceará)
- Alto Paraíso de Goiás (Goiás)
- Buriti (Maranhão)
- Água Boa (Minas Gerais)
- Barroso (Minas Gerais)
- Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais)
- Bom Repouso (Minas Gerais)
- Cipotânea (Minas Gerais)
- Claraval (Minas Gerais)
- Coluna (Minas Gerais)
- Congonhal (Minas Gerais)
- Coronel Murta (Minas Gerais)
- Córrego do Bom Jesus (Minas Gerais)
- Descoberto (Minas Gerais)
- Desterro de Entre Rios (Minas Gerais)Ilicínea (Minas Gerais)
- Ipuiúna (Minas Gerais)
- Jeceaba (Minas Gerais)
- Joanésia (Minas Gerais)
- Lassance (Minas Gerais)
- Madre de Deus de Minas (Minas Gerais)
- Maravilhas (Minas Gerais)
- Mato Verde (Minas Gerais)
- Minduri (Minas Gerais)
- Moeda (Minas Gerais)
- Moema (Minas Gerais)
- Munhoz (Minas Gerais)
- Nazareno (Minas Gerais)
- Ouro Branco (Minas Gerais)
- Patrocínio do Muriaé (Minas Gerais)
- Perdigão (Minas Gerais)
- Piracema (Minas Gerais)
- Pirajuba (Minas Gerais)
- Piraúba (Minas Gerais)
- Quartel Geral (Minas Gerais)
- Ribeirão das Neves (Minas Gerais)
- Rio do Prado (Minas Gerais)
- São Brás do Suaçuí (Minas Gerais)
- São Francisco do Glória (Minas Gerais)
- São José do Alegre (Minas Gerais)
- São José do Goiabal (Minas Gerais)
- São José do Jacuri (Minas Gerais)
- São Miguel do Anta (Minas Gerais)
- São Pedro do Suaçuí (Minas Gerais)
- Senhora dos Remédios (Minas Gerais)
- Taiobeiras (Minas Gerais)
- Vargem Bonita (Minas Gerais)
- Vazante (Minas Gerais)
- Vieiras (Minas Gerais)
- Cabedelo (Paraíba)
- Mogeiro (Paraíba)
- Guadalupe (Piauí)
- Picos (Piauí)
- São José do Piauí (Piauí)
- Campo Magro (Paraná)
- Itaperuçu (Paraná)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.