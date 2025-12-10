Exterminador vira defensor dos insetos

Empresário produtor de inseticidas passou a preservar os insetos. Alguns produtos também exibem um grande aviso na parte da frente: "Cuidado, mata insetos importantes". / Crédito: Reckhaus

Quando Hans-Dietrich Reckhaus assumiu o lugar do pai à frente da indústria de inseticidas da família, em 1995, ele não dava muita importância para insetos. Assim como o pai, ele produzia todo tipo de produto para exterminá-los: spray para pragas, pó para formigas, papel antitraças e mata-moscas. A vida de Reckhaus mudou radicalmente depois de ele criar uma nova armadilha mortal para moscas. Para promover o produto e impulsionar as vendas, o empresário procurou a dupla de artistas conceituais Frank e Patrik Riklin.

Eles, no entanto, rejeitaram a oferta porque consideravam ultrapassada a ideia de exterminar insetos. Em vez disso, a dupla propôs um projeto artístico com foco na preservação de insetos. A iniciativa teve a participação do vilarejo de Deppendorf, com seus cerca de mil habitantes. Durante uma semana, os moradores coletaram moscas – sem matá-las – e, ao final, uma das moscas, “Erika”, viajou de limusine, helicóptero e avião até um hotel e spa cinco estrelas. Bem-estar para uma mosca doméstica: projeto dos artistas conceituais Frank e Patrik Riklin com Hans-Dietrich Reckhaus Crédito: Reckhaus Isso aconteceu há 13 anos, mas o projeto levou Reckhaus a refletir sobre a importância dos insetos para a natureza e acabou motivando uma reestruturação total de sua empresa.

Hoje, todos os seus produtos trazem no verso informações sobre a importância e as ameaças aos insetos, além de dicas sobre o que as pessoas podem fazer para mantê-los longe de casa sem matá-los. Alguns produtos também exibem um grande aviso na parte da frente: “Cuidado, mata insetos importantes”. Reckhaus explica que sua intenção é chocar os consumidores com informações e provocá-los a “refletir sobre sua relação com os insetos”. “Ele [consumidor] aprenderá como manter os insetos fora de casa e não comprará o produto novamente no futuro”, acredita. Alto custo da transformação Qual empreendedor faria algo assim, arriscando a própria essência de seu negócio? “O que me motivava antes era ganhar o máximo de dinheiro possível e usá-lo para fazer algo significativo – apoiar organizações sociais, criar uma fundação e assim por diante”, diz Reckhaus à DW.

Hoje, porém, diz que é mais sobre “fazer o máximo de trabalho significativo possível e ganhar algum dinheiro no processo”. Ele próprio aprendeu sobre o significado dos insetos após o projeto artístico – assim como espera que seus clientes também façam – e, consequentemente, repensou completamente seu modelo de negócios, algo que jamais havia questionado antes. Essa transformação, afirma, lhe custou caro: “Perdi 30% da minha receita e mais de 80% da minha margem de lucro nos últimos dez anos”. Mas ele pondera que o que ganha atualmente é suficiente para que viva bem.

Mudando o mercado por dentro Simplesmente interromper a produção de pesticidas não parecia uma solução sensata para Reckhaus. Em vez disso, ele diz querer mudar o mercado por dentro. Sua empresa agora oferece produtos que capturam insetos vivos, embora também continue fabricando produtos que os matam. Para compensar os danos ecológicos, Reckhaus contratou especialistas para calcular aproximadamente quantos insetos seus produtos eliminam e criou áreas de compensação especiais para fornecer habitats a eles. O declínio nas populações se deve principalmente à falta de habitats adequados, seja pela expansão urbana ou pela agricultura industrial. “Esse, no entanto, foi o primeiro passo. Aliviou um pouco minha consciência.”