Hoje, 9 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 9 de dezembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil; saiba quais / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 9.

Isso mesmo, dia 9 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.

Assim, 9 de dezembro de 2025 (09/12/2025) tem feriados em 9 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo. Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Leia mais Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Sobre o assunto Quando é feriado e ponto facultativo em dezembro de 2025? Veja calendário Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 9 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):



Presidente Figueiredo (Amazonas)

Cidade Ocidental (Goiás)

Dom Pedro (Maranhão)

São Domingos do Capim (Pará) Demerval Lobão (Piauí) Guarapuava (Paraná)