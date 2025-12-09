Hoje, 9 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 9 de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folgaEsta terça-feira não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais em cidades brasileiras conforme calendário divulgado pela Febraban. Saiba onde
Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 9.
Isso mesmo, dia 9 de dezembro é feriado, mas não para o Brasil inteiro. A data é feriado apenas em cidades que instituíram a data por lei municipal em comemoração ao Dia da Emancipação Política do Município.
Assim, 9 de dezembro de 2025 (09/12/2025) tem feriados em 9 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 9 de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
Presidente Figueiredo (Amazonas)
Cidade Ocidental (Goiás)
Dom Pedro (Maranhão)
São Domingos do Capim (Pará)
Demerval Lobão (Piauí)
Guarapuava (Paraná)
Santa Fé (Paraná)
Dom Feliciano (Rio Grande do Sul)
Palmares Paulista (São Paulo)
Em alguns municípios da lista, a emancipação é comemorada oficialmente no dia 8 ou 10 de dezembro, mas foram levadas para esta terça-feira, 9.
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.