Mistério do avião Malaysia Airlines: o que se sabe após 11 anos

Um membro da Equipe Nacional de Busca e Resgate da Indonésia observa o horizonte durante uma busca na área do Mar de Andaman, ao redor da ponta norte da ilha de Sumatra, na Indonésia, pelo voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em 17 de março de 2014. / Crédito: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

Mais de uma década depois do desaparecimento de um avião da Malaysia Airlines, investigadores retomarão os esforços para desvendar um dos maiores mistérios da aviação. Uma nova operação de busca começará no fim deste mês, na terceira tentativa de descobrir o que aconteceu com o voo MH370, que levava 239 pessoas a bordo. O Boeing 777 sumiu durante uma viagem de Kuala Lumpur para Pequim em 8 de março de 2014. A bordo, havia 150 chineses e 50 malaios, além de cidadãos de vários outros países.

O transmissor de rádio na cabine do piloto foi desligado pouco depois, impossibilitando que ele fosse facilmente rastreado. Um radar militar mostrou que o avião deixou sua rota de voo para voltar a sobrevoar o norte da Malásia e a Ilha de Penang, seguindo depois para o Mar de Andamão, em direção à ponta da ilha indonésia de Sumatra. Em seguida, a aeronave seguiu na direção sul, e todo contato foi perdido.

Leia mais MP pede condenação para Airbus e Air France em julgamento de apelação pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009 Sobre o assunto MP pede condenação para Airbus e Air France em julgamento de apelação pelo acidente do voo Rio-Paris em 2009 Destroços no mar Desde então, mais de 30 peças de suspeitos destroços de aeronaves foram encontradas ao longo da costa da África e em ilhas do Oceano Índico. Mas apenas três fragmentos de asa foram confirmados como pertencentes ao MH370. A maior parte desses destroços foi usada em análises de padrões de deriva, na tentativa de reduzir a possível área onde o avião poderia estar.