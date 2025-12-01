Lua hoje (01/12): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta segunda-feira, dia 1° de dezembro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Noah Wilke

O mês de dezembro inicia com a Lua Crescente brilhando no céu desta segunda-feira, 1° de dezembro. Entenda o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 4 de dezembro, quando terá início a Lua Cheia, às 20h14min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 1° de dezembro de 2025, marca o quarto dia de Lua Crescente do ciclo, que termina em 04/12/2025, quando a Lua Cheia surge no céu. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min

Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Lua Crescente: 11/12/2025 às 17h51min