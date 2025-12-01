Hoje, 1º de dezembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 1º de dezembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, inclusive em Paracuru (na foto), no litoral do Ceará. / Crédito: FERNANDA BARROS

Dezembro é o último mês de 2025 e conta com apenas um feriado nacional, o Natal, celebrado no dia 25. Apesar disso, o mês traz folga para alguns brasileiros nesta segunda-feira, 1.

O dia 1º de dezembro de 2025 (01/12/2025) tem feriados em 15 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 1º de dezembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Novo Lino (Alagoas)



Oiapoque (Amapá)



Paripiranga (Bahia)



Serra Preta (Bahia)



Esperança (Paraíba)



Sapé (Paraíba)



Chã Grande (Pernambuco)



Araruna (Paraná)



Cândido de Abreu (Paraná)



Engenheiro Beltrão (Paraná)



Guaraci (Paraná)



Ivaí (Paraná)



Loanda (Paraná)



Paraíso do Norte (Paraná)



Nova Hartz (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: