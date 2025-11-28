Por que Hong Kong usa bambu em andaimes de obras?

Uma vista geral mostra as consequências de um grande incêndio que atingiu vários blocos de apartamentos no conjunto residencial Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, em 28 de novembro de 2025. / Crédito: DALE DE LA REY / AFP

O incêndio que deixou dezenas de mortos no complexo residencial de Wang Fuk Court, o mais mortal da história de Hong Kong, trouxe à tona novamente o debate sobre o risco do uso de andaimes de bambu e materiais inflamáveis nas construções locais. A origem do fogo ainda é incerta, mas imagens mostram a facilidade com que o fogo se espalhou pelas estruturas, derrubando treliças de bambu que caíram em chamas pelo chão. Mais de 120 pessoas morreram.

O líder de Hong Kong, John Lee, indicou uma força-tarefa para investigar as causas do incêndio. O complexo de oito edifícios de 31 andares passava por reformas na fachada. O uso do material sustentável em obras de grande altura é uma comum na ex-colônia britânica e remonta a uma tradução antiga da China continental. Há décadas, o bambu, encontrado em abundância no território, vem sendo amplamente utilizado e é costume que os andaimes sejam amarrados com cordas de nylon e cobertos com redes de proteção na parte exterior dos edifícios de Hong Kong.

A instalação permite envolver com agilidade prédios de dezenas de andares de altura. No entanto, vêm sendo alvo de atenção por serem facilmente inflamáveis e pela dificuldade de controle de qualidade e da origem dos materiais. Em março deste ano, o governo de Hong Kong anunciou que a metade dos novos contratos públicos deverão utilizar andaimes de metal. A medida visava melhorar a segurança dos trabalhadores, mas não levava em conta os riscos de incêndios. Meses depois, o secretário de Trabalho de Hong Kong, Chris Sun, afirmou que o Executivo não pretendia proibir o uso de bambu nas obras.

Símbolo de força e perseverança, o bambu vem sendo utilizado pela arquitetura asiática desde os tempos antigos, tendo sido empregado em andaimes e ferramentas inclusive durante a construção da Muralha da China. Mesmo com a sua substituição por materiais mais modernos – atualmente, o número de andaimes de metal em Hong Kong é três vezes maior –, ainda há cerca de 2.500 estruturas de bambu no território, de acordo com dados oficiais.

Esta fotografia, tirada em 22 de agosto de 2023, mostra um edifício coberto por redes e andaimes de bambu na área de North Point, no Distrito Leste de Hong Kong. Crédito: MLADEN ANTONOV / AFP Entre 2019 e 2024, pelo menos 22 mortes envolvendo andaimes de bambu foram registradas na ex-colônia britânica. Em outubro, um andaime de bambu pegou fogo na Chinachem Tower, no centro de Hong Kong. As chamas consumiram as redes de proteção e os mastros de bambu, deixando as janelas queimadas e as paredes externas gravemente chamuscadas, numa imagem similar à que ocorreu no Wang Fuk Court.