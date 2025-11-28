Lua hoje (27/11): qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Lucian Cornea

Nesta sexta-feira, 28 de novembro, a Lua Nova se despede e dá lugar à fase Crescente, que começa às 3h58min e marca um novo ciclo no céu. Entenda o que essa fase simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.

Esta etapa lunar termina no dia 4 de dezembro, quando terá início a Lua Cheia, às 20h14min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 28 de novembro de 2025, marca o primeiro dia de Lua Crescente do mês, cujo ciclo termina em 04/12/2025, quando a Lua Cheia surge no céu. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min

Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Lua Crescente: 11/12/2025 às 17h51min Leia mais Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Sobre o assunto Calendário astronômico 2025: saiba o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: