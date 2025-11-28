Hoje, 28 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 28 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, inclusive em Paracuru (na foto), no litoral do Ceará / Crédito: FCO FONTENELE

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira, 28. O dia 28 de novembro de 2025 (28/11/2025) tem feriados em 9 cidades brasileiras. No Ceará, não há nenhuma folga municipal. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Novembro de 2025: veja os feriados no calendário Sobre o assunto Novembro de 2025: veja os feriados no calendário Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 28 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Codajás (Amapá)



Acajutiba (Bahia)



Jerônimo Monteiro (Espírito Santo)



Maracaçumé (Maranhão)



Santa Luzia (Maranhão)



Mato Grosso (Campos de Júlio)



Mocajuba (Pará)



Pimenteiras do Oeste (Rondônia)



Franca (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: