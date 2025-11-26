Hoje, 26 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 26 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais. / Crédito: FERNANDA BARROS

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 26. O dia 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) tem feriados em 13 cidades brasileiras. No Ceará, não há folga municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 26 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Mimoso do Sul (Espírito Santo)



Ribeirão Vermelho (Minas Gerais)



Guarabira (Paraíba)



Princesa Isabel (Paraíba)



Solânea (Paraíba)



Califórnia (Paraná)



Sabáudia (Paraná)



Wenceslau Braz (Paraná)



Cândido de Abreu (Paraná)



Engenheiro Beltrão (Paraná)



Paranacity (Paraná)



Cacoal (Rondônia)



Tremembé (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: 25 de dezembro (quinta-feira): Natal Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

