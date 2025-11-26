Hoje, 26 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 26 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga26 de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta quarta-feira, 26.
O dia 26 de novembro de 2025 (26/11/2025) tem feriados em 13 cidades brasileiras. No Ceará, não há folga municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 26 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Mimoso do Sul (Espírito Santo)
- Ribeirão Vermelho (Minas Gerais)
- Guarabira (Paraíba)
- Princesa Isabel (Paraíba)
- Solânea (Paraíba)
- Califórnia (Paraná)
- Sabáudia (Paraná)
- Wenceslau Braz (Paraná)
- Cândido de Abreu (Paraná)
- Engenheiro Beltrão (Paraná)
- Paranacity (Paraná)
- Cacoal (Rondônia)
- Tremembé (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.