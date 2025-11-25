Hoje, 25 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 25 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 25. O dia 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) tem feriados em 26 cidades brasileiras. No Ceará, há duas folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta terça-feira, 25. O dia 25 de novembro de 2025 (25/11/2025) tem feriados em 26 cidades brasileiras. No Ceará, há duas folgas municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 25 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Santana do Cariri (Ceará)



São Benedito (Ceará)



Natércia (Minas Gerais)



São João (Pernambuco)



Inácio Martins (Paraná)



Marmeleiro (Paraná)



Vera Cruz do Oeste (Paraná)



Cafelândia (Paraná)



Monte Alegre (Rio Grande do Norte)



Braga (Rio Grande do Sul)



Nova Araçá (Rio Grande do Sul)



Belmonte (Santa Catarina)



Otacílio Costa (Santa Catarina)



Barra dos Coqueiros (Sergipe)



Canindé de São Francisco (Sergipe)



Carira (Sergipe)



Itabi (Sergipe)



Malhador (Sergipe)



Monte Alegre de Sergipe (Sergipe)



Pacatuba (Sergipe)



Poço Redondo (Sergipe)



Poço Verde (Sergipe)



Tomar do Geru (Sergipe)



Arealva (São Paulo)



Itaí (São Paulo)



Tapiraí (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: