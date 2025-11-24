Lua hoje (24/11): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos nesta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025; e confira o calendário lunar completo do mês / Crédito: Lucas Emanuel / FCF

Na segunda-feira, 24 de novembro, a Lua nova desponta no céu. Saiba o que essa fase do ciclo lunar representa, quando será a próxima e como a Lua influencia nosso mundo. Esta etapa lunar termina no dia 28 de novembro, quando terá início a Lua Crescente, às 3h58min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 24 de novembro de 2025, marca o quinta dia de Lua Nova do mês, cujo ciclo termina em 28/11/2025, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 28/11/2025 às 3h58min

Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025: às 17h51min

Lua Nova: 19/12/2025 às 22h43min

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: