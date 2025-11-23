Hoje, 23 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 23 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros neste domingo, 23. O dia 23 de novembro de 2025 (23/11/2025) tem feriados em 29 cidades brasileiras. No Ceará, há somente uma folga municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 23 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Itaju da Colônia (Bahia)



Santa Cruz da Vitória (Bahia)



Ibiapina (Ceará)



Rochedo (Mato Grosso do Sul)



São Jorge D’Oeste (Paraná)



Vilhena (Rondônia)



Jaguarão (Rio Grande do Sul)



Japoatã (Sergipe)



Macambira (Sergipe)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: