Feriado 16 de novembro: quais cidades terão folga?

Dia 16 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 16 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Neste domingo, 16 de novembro de 2025 (16/11/2025), cinco municípios possuem folgas na data. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Novembro de 2025: veja os feriados no calendário Sobre o assunto Novembro de 2025: veja os feriados no calendário Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 16 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Bacuri (Maranhão)



Santo Antônio do Monte (Minas Gerais)



Dezesseis de Novembro (Rio Grande do Sul)



Águas de Lindóia (São Paulo)



Sarutaiá (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: