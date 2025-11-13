Lua hoje (13/11): em que fase lunar estamos? Veja calendário

Veja em qual fase da lua estamos nesta quinta-feira, dia 13 de novembro de 2025; confira calendário completo do mês / Crédito: iStock / Nazarii Neshcherenskyi

A Lua Minguante segue iluminando o céu nesta quinta-feira, 13 de novembro, encerrando mais um ciclo. Veja o que esta fase simboliza, quando virá a próxima e como os ciclos lunares impactam a Terra. Esta etapa lunar termina no dia 20 de novembro, quando terá início a Lua Nova, às 3h47min de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 13 de novembro de 2025, marca o segundo dia de Lua Minguante do mês, cujo ciclo termina em 20/11/2025, quando a Lua Nova surge no céu. Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:

Lua Nova: 20/11/2025 às 3h47min

Lua Crescente: 28/11/2025 às 3h58min

Lua Cheia: 04/12/2025 às 20h14min

Lua Minguante: 11/12/2025 às 17h51min

Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.

a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial. Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.

uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões. Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.

a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos. Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos. Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.