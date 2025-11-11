Hoje, 11 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 11 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 11 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta terça-feira, 11 de novembro de 2025 (11/11/2025), 20 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há somente um feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 11 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Boca da Mata (Alagoas)



Santa Brígida (Bahia)



Novas Russas (Ceará)



Cavalcante (Goiás)



Senador La Rocque (Maranhão)



Anaurilândia (Mato Grosso do Sul)



Ivinhema (Mato Grosso do Sul)



Jateí (Mato Grosso do Sul)



Naviraí (Mato Grosso do Sul)



Pedro Gomes (Mato Grosso do Sul)



Porto dos Gaúchos (Mato Grosso)



Miraselva (Paraná)



Planalto (Paraná)



Mangaratiba (Rio de Janeiro)



São Martinho (Rio Grande do Sul)



São Martinho da Serra (Rio Grande do Sul)



Lacerdópolis (Santa Catarina)



Massaranduba (Santa Catarina)



Areia Branca (Sergipe)



Alvorada (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.