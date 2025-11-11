Como cidade amazônica fronteiriça baniu carros 40 anos atrás

Vista de Puerto Nariño e de parte do rio Amazonas. Os únicos veículos autorizados a circular na cidade são o trator que coleta o lixo e a ambulância para emergências médicas / Crédito: Reprodução/James Elliot/Wikimedia Commons

De longe, o ponto de desembarque às margens do rio Amazonas chama a atenção de quem chega a Puerto Nariño, na Colômbia, a 80 quilômetros da fronteira com o Brasil. É fim da estação seca, a longa escadaria de madeira que dá acesso à cidade fica visível devido ao nível mais baixo de água. A partir dali, o trajeto pelas ruas só pode ser feito a pé – ou de bicicleta. Nenhum veículo motorizado circula pelas ruas cimentadas. Motos, cada vez mais populares no asfalto amazônico, também são proibidas.

Os únicos veículos autorizados a circular são o trator que coleta o lixo e a ambulância para emergências médicas. No dia a dia da cidade, entre as construções dentro da pequena área urbana, o único som de motor que se ouve, ao longe, é dos barcos. Leia mais Os animais minúsculos que estão ajudando a reduzir o aquecimento global Sobre o assunto Os animais minúsculos que estão ajudando a reduzir o aquecimento global As regras de um "louco" perduraram Muito antes de Puerto Nariño se tornar um povoado, populações indígenas habitavam a região. Até hoje, membros das etnias indígenas ticuna, cocama e yagua compõem a maior parte da população, cerca de 95% do total.

Hoje exemplo de turismo sustentável, a cidade tem uma história que guarda episódios de conflitos com o Peru, que disputava com a Colômbia aquela região amazônica. A guerra chegou ao fim de 1934, e a visita do barco a vapor Nariño, que transportava uma comissão binacional para ver se o acordo de paz mediado pelo Brasil estava sendo cumprido, pode ter dado o nome ao povoado. Antes de virar município em 1984, Puerto Nariño era uma unidade administrativa gerenciada por um administrador local. O último deles, anterior à eleição de um prefeito, tinha hábitos considerados muito rígidos pela população, mas que eram seguidos seriamente.