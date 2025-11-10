O que aconteceu com os pedaços do Muro de Berlim?

Entre 1961 e 1989, ao menos 140 pessoas foram mortas tentando atravessar o Muro de Berlim. / Crédito: Wikimedia Commons

O Muro de Berlim foi por muitos anos o símbolo mundialmente famoso e temido da divisão da Alemanha. Por mais de 28 anos, ele separou Berlim Ocidental, que pertencia à República Federal da Alemanha (RFA), de Berlim Oriental, capital da extinta República Democrática Alemã (RDA), alinhada à também extinta União Soviética. Sua construção começou em 1961 por ordem da liderança comunista da RDA, quando cerca de três milhões de pessoas já haviam fugido para o Ocidente para escapar da escassez, da falta de liberdade e da vigilância estatal.

Muro de Berlim: primeiro odiado, depois cobiçado O colapso do comunismo na Europa Oriental levou à queda do Muro em 9 de novembro de 1989. A Reunificação da Alemanha veio quase um ano depois. Hoje em dia, apenas alguns trechos do Muro ainda permanecem em Berlim. O mais longo é a famosa East Side Gallery, com seu 1,3 quilômetro de concreto pintado com grafites e obras de arte urbana. Há também o Memorial do Muro de Berlim. Mas, naquela época, os berlinenses queriam se livrar da odiada barreira de concreto o mais rápido possível enquanto, ao mesmo tempo, pessoas, governos e instituições de todo o mundo queriam um pedaço do Muro.