Hoje, 7 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 7 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 7 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025 (07/11/2025), 11 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há um feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 7 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Simões Filho (Bahia)



Ibatiba (Espírito Santo)



Bom Jesus de Goiás (Goiás)



Belém (Pará)



Santana do Araguaia (Pará)



Caiçara (Paraíba)



Mogeiro (Paraíba)



Jaguapitã (Paraná)



Alexandria (Rio Grande do Norte)



Jaru (Rondônia)



Arapoema (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.