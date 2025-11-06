Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia Nacional do Riso: o que a ciência diz sobre rir mais

Quem nunca ouviu o famoso ditado que rir é o melhor remédio? Dia Nacional do Riso pretende destacar o riso como um verdadeiro aliado da saúde
O Dia Nacional do Riso é mais do que uma data simbólica. Criada para incentivar o bom humor e os momentos de descontração, a data celebrada no dia 6 de novembro também chama atenção para o papel do riso como um verdadeiro aliado da saúde.

Estudos científicos comprovam que rir estimula o corpo, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor e ajuda até na prevenção de doenças cardiovasculares.

 

Rir é um remédio natural

De acordo com uma pesquisa da Universidade de Oxford, publicada na revista Proceedings of the Royal Society B em 2024, o riso libera endorfinas: substâncias químicas que promovem sensação de prazer e bem-estar.

Os cientistas observaram que pessoas que riram juntas durante sessões de comédias apresentaram níveis significativamente mais altos dessas substâncias no sangue, além de um aumento da tolerância à dor.

Outro estudo, conduzido pelo psicólogo americano Robert Provine, da Universidade de Maryland, mostrou que o riso tem um papel social poderoso.

Segundo ele, “rimos 30 vezes mais na presença de outras pessoas do que quando estamos sozinhos”. Isso indica que o ato de rir é também uma forma de comunicação e vínculo, uma maneira natural de fortalecer relações e reduzir o estresse coletivo.

Benefícios físicos e mentais do riso comprovados

Rir aciona o diafragma, os músculos faciais e o sistema respiratório, promovendo uma oxigenação mais intensa do corpo. Essa reação aumenta a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial e melhora o funcionamento do coração.

Médicos do University College London Hospital destacam que o riso atua de forma semelhante a um exercício físico leve, aumentando o ritmo cardíaco e estimulando o sistema respiratório.

Do ponto de vista mental, o riso reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Isso explica por que rir ajuda a aliviar sintomas de ansiedade e depressão leves.

 

O riso como terapia e ferramenta social

O poder do riso é tão reconhecido que deu origem a práticas terapêuticas, como o “yoga do riso”, criado pelo médico indiano Madan Kataria.

A técnica combina exercícios respiratórios com risadas simuladas, que rapidamente se tornam espontâneas. Pesquisas sobre o método indicam melhora no humor, na qualidade do sono e na disposição geral.

No ambiente de trabalho, o riso também tem efeitos positivos. Ambientes leves e com senso de humor saudável estimulam a criatividade, reduzem conflitos e favorecem o trabalho em equipe.

Como rir mais no dia a dia

Rir com frequência nem sempre é espontâneo, mas pode ser cultivado. Especialistas sugerem pequenas práticas diárias:

  • Assistir à filmes, séries ou vídeos de comédia;
  • Estar perto de pessoas bem-humoradas;
  • Fazer pausas leves no trabalho para aliviar tensões;
  • Participar de atividades coletivas que despertem alegria, como danças, esportes ou rodas de conversa.

Essas pequenas atitudes ajudam a criar um ciclo positivo, em que o riso reduz o estresse e, por consequência, melhora o humor.

