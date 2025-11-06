Dia Nacional do Riso: o que a ciência diz sobre rir mais

Riso e bom humor são importantes defensores para a saúde do corpo / Crédito: Fizkes/Shutterstock

O Dia Nacional do Riso é mais do que uma data simbólica. Criada para incentivar o bom humor e os momentos de descontração, a data celebrada no dia 6 de novembro também chama atenção para o papel do riso como um verdadeiro aliado da saúde. Estudos científicos comprovam que rir estimula o corpo, fortalece o sistema imunológico, melhora o humor e ajuda até na prevenção de doenças cardiovasculares.

Segundo ele, “rimos 30 vezes mais na presença de outras pessoas do que quando estamos sozinhos”. Isso indica que o ato de rir é também uma forma de comunicação e vínculo, uma maneira natural de fortalecer relações e reduzir o estresse coletivo. Benefícios físicos e mentais do riso comprovados Rir aciona o diafragma, os músculos faciais e o sistema respiratório, promovendo uma oxigenação mais intensa do corpo. Essa reação aumenta a circulação sanguínea, reduz a pressão arterial e melhora o funcionamento do coração. Médicos do University College London Hospital destacam que o riso atua de forma semelhante a um exercício físico leve, aumentando o ritmo cardíaco e estimulando o sistema respiratório.