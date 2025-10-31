Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Católicos terão duas missas obrigatórias neste fim de semana

Fim de semana dos dias 1º e 2 de novembro tem dois dias obrigatórios de missas para os católicos; entenda o porquê
Além de participarem das missas nos dias de domingo, os católicos têm obrigação de celebrar a liturgia nos dias de preceito, que incluem outras solenidades e festas da Igreja.

Geralmente, a maioria prioriza participar das missas aos domingos, os quais são preceitos. No entanto, neste fim de semana, dias 1º e 2 de novembro, eles devem participar da missa duplamente: no sábado e no domingo.

Entenda mais sobre os dias de preceito católicos e como afetarão as missas deste final de semana.

Para os católicos, fim de semana tem duas missas obrigatórias

Saiba mais ponto a ponto:

  • Católicos devem ir à missa no sábado (Dia de Todos os Santos) e no domingo (Dia de Finados).
  • Dia de Todos os Santos é celebrado em 1º de novembro em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos.
  • Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é um dia de celebração obrigatória para os católicos.
  • Dias de preceito são celebrações importantes para a Igreja Católica, nas quais os fiéis devem participar da missa.
  • O Código de Direito Canônico define que os dias de preceito são domingos e outros dias de festa.

Por que os dias 1º e 2/11 são dias de preceito?

Na Igreja Católica, o dia 1º de novembro é a celebração de Todos os Santos, em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos. Em 2025, ela não passou para o domingo seguinte, devido ao Dia de Finados.

Já o Dia de Finados neste ano, lembrado em 2 de novembro, é preceito por tratar-se de um domingo. Ou seja, dia de celebração obrigatória para os católicos.

Ainda, a Missa dos Fiéis Defuntos - como é conhecida a missa de finados - é um dia a ser santificado e os religiosos incentivam a participação na Celebração Eucarística.

O que são os dias de preceito na Igreja Católica?

Os chamados ritos de preceitos são celebrações importantes para a Igreja, dos quais os fiéis devem a participar. De modo geral, referem-se aos domingos e dias santos, conforme o Catecismo da Igreja Católica.

O Cânon 1246 §1 do Código de Direito Canônico define que os dias de preceito são: “O domingo e os outros dias de festa de preceito são os dias em que os fiéis são obrigados a participar da Missa.”

Os dias de preceito em 2025 são:

  • Todos os domingos do ano;
  • Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus (1º de janeiro);
  • Epifania do Senhor (5 de janeiro);
  • Solenidade de São José (19 de março);
  • Ascensão do Senhor (1º de junho);
  • Corpus Christi (19 de junho);
  • Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo (29 de junho);
  • Assunção de Maria (domingo - 17 de agosto);
  • Todos os Santos (1º de novembro);
  • Imaculada Conceição (8 de dezembro);
  • Natal do Senhor (25 de dezembro).

