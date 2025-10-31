Católicos terão duas missas obrigatórias neste fim de semana

Missas dos dias 1º e 2 de novembro de 2025 são preceitos na Igreja Católica / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de participarem das missas nos dias de domingo, os católicos têm obrigação de celebrar a liturgia nos dias de preceito, que incluem outras solenidades e festas da Igreja. Geralmente, a maioria prioriza participar das missas aos domingos, os quais são preceitos. No entanto, neste fim de semana, dias 1º e 2 de novembro, eles devem participar da missa duplamente: no sábado e no domingo.

Entenda mais sobre os dias de preceito católicos e como afetarão as missas deste final de semana.

Dia de Todos os Santos é celebrado em 1º de novembro em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos.



Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é um dia de celebração obrigatória para os católicos.



Dias de preceito são celebrações importantes para a Igreja Católica, nas quais os fiéis devem participar da missa.



O Código de Direito Canônico define que os dias de preceito são domingos e outros dias de festa. Por que os dias 1º e 2/11 são dias de preceito? Na Igreja Católica, o dia 1º de novembro é a celebração de Todos os Santos, em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos. Em 2025, ela não passou para o domingo seguinte, devido ao Dia de Finados.