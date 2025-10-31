Católicos terão duas missas obrigatórias neste fim de semana

Católicos terão duas missas obrigatórias neste fim de semanaFim de semana dos dias 1º e 2 de novembro tem dois dias obrigatórios de missas para os católicos; entenda o porquê
Além de participarem das missas nos dias de domingo, os católicos têm obrigação de celebrar a liturgia nos dias de preceito, que incluem outras solenidades e festas da Igreja.
Geralmente, a maioria prioriza participar das missas aos domingos, os quais são preceitos. No entanto, neste fim de semana, dias 1º e 2 de novembro, eles devem participar da missa duplamente: no sábado e no domingo.
Entenda mais sobre os dias de preceito católicos e como afetarão as missas deste final de semana.
Para os católicos, fim de semana tem duas missas obrigatórias
Saiba mais ponto a ponto:
- Católicos devem ir à missa no sábado (Dia de Todos os Santos) e no domingo (Dia de Finados).
- Dia de Todos os Santos é celebrado em 1º de novembro em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos.
- Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é um dia de celebração obrigatória para os católicos.
- Dias de preceito são celebrações importantes para a Igreja Católica, nas quais os fiéis devem participar da missa.
- O Código de Direito Canônico define que os dias de preceito são domingos e outros dias de festa.
Por que os dias 1º e 2/11 são dias de preceito?
Na Igreja Católica, o dia 1º de novembro é a celebração de Todos os Santos, em homenagem aos santos conhecidos e desconhecidos. Em 2025, ela não passou para o domingo seguinte, devido ao Dia de Finados.
Já o Dia de Finados neste ano, lembrado em 2 de novembro, é preceito por tratar-se de um domingo. Ou seja, dia de celebração obrigatória para os católicos.
Ainda, a Missa dos Fiéis Defuntos - como é conhecida a missa de finados - é um dia a ser santificado e os religiosos incentivam a participação na Celebração Eucarística.
O que são os dias de preceito na Igreja Católica?
Os chamados ritos de preceitos são celebrações importantes para a Igreja, dos quais os fiéis devem a participar. De modo geral, referem-se aos domingos e dias santos, conforme o Catecismo da Igreja Católica.
O Cânon 1246 §1 do Código de Direito Canônico define que os dias de preceito são: “O domingo e os outros dias de festa de preceito são os dias em que os fiéis são obrigados a participar da Missa.”
Os dias de preceito em 2025 são:
- Todos os domingos do ano;
- Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus (1º de janeiro);
- Epifania do Senhor (5 de janeiro);
- Solenidade de São José (19 de março);
- Ascensão do Senhor (1º de junho);
- Corpus Christi (19 de junho);
- Solenidade dos Apóstolos São Pedro e São Paulo (29 de junho);
- Assunção de Maria (domingo - 17 de agosto);
- Todos os Santos (1º de novembro);
- Imaculada Conceição (8 de dezembro);
- Natal do Senhor (25 de dezembro).