Metrô na China usa robôs para entregar mercadorias; veja vídeo

Imagem de apoio ilustrativo. Cidade da China adapta parte da rede de metrôs para robôs entregadores; veja vídeo / Crédito: Kazuhiro NOGI / AFP

A cidade de Shenzhen, além de ser a mais populosa da China, é conhecida por ser um dos principais polos tecnológicos do mundo. O metrô local, que antes transportava somente passageiros, agora também serve como rota de entrega para mercadorias.

O novo sistema utiliza robôs e veículos autônomos para realizar entregas pelas linhas subterrâneas, marcando um avanço pioneiro na logística urbana chinesa.



Operados pela VX Logistics, os robôs contam com sensores e câmeras que reconhecem obstáculos, calculam distâncias e sincronizam o embarque automático nos vagões.

O projeto faz parte do plano de ação para 2027, que busca expandir e replicar o modelo de entrega subterrânea em outras regiões da China. A seguir, confira vídeo: