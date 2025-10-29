Metrô na China usa robôs para entregar mercadorias; veja vídeo

Cidade na China transforma metrô em rota de entrega para robôs; veja vídeoShenzhen, no sul da China, inova e reduz custos operacionais utilizando robôs para entregar mercadorias por meio da rede de metrô da cidade
A cidade de Shenzhen, além de ser a mais populosa da China, é conhecida por ser um dos principais polos tecnológicos do mundo. O metrô local, que antes transportava somente passageiros, agora também serve como rota de entrega para mercadorias.
O novo sistema utiliza robôs e veículos autônomos para realizar entregas pelas linhas subterrâneas, marcando um avanço pioneiro na logística urbana chinesa.
O sistema de robôs entregadores em Shenzhen
A iniciativa transforma parte da rede de metrô de Shenzhen em uma via inteligente de distribuição. Com robôs desenvolvidos pela empresa Neolix, o projeto permite o transporte de encomendas e o abastecimento de lojas durante os horários de menor movimento.
Cada robô é capaz de carregar até 500 quilos e trafega em vagões reservados, fora dos horários de pico. A operação reduz o tráfego nas ruas e diminui significativamente os custos.
De acordo com discurso de executivos da Neolix, reproduzido pelo O Globo, o custo operacional dos robôs pode ser até 30% menor do que o de veículos tradicionais.
Operados pela VX Logistics, os robôs contam com sensores e câmeras que reconhecem obstáculos, calculam distâncias e sincronizam o embarque automático nos vagões.
O projeto faz parte do plano de ação para 2027, que busca expandir e replicar o modelo de entrega subterrânea em outras regiões da China.
A seguir, confira vídeo:
China é líder em uso de robôs
A China é uma grande potência no mercado de robôs industriais, segundo um relatório divulgado em agosto deste ano pela Federação Internacional Robótica, uma organização sem fins lucrativos.
Os dados mostram que mais de dois milhões de robôs trabalhavam em fábricas chinesas em 2024, excluindo da pesquisa máquinas humanoides.
A China instala mais de 150.000 robôs por ano em suas indústrias, conforme o relatório. Só em 2024, foram quase 300.000 novos robôs inseridos nas empresas.