Dia da padroeira dos endividados: veja orações para Santa Edwiges

Hoje é o dia da padroeira dos endividados; veja orações para Santa EdwigesCelebrada no dia 16 de outubro, conheça a história de Santa Edwiges, que abriu mão de sua riqueza para ajudar os mais necessitados. Veja orações
Procurada pelos fiéis que buscam um alívio nas preocupações financeiras, Santa Edwiges tem seu dia celebrado nesta quinta-feira, 16. A santa, conhecida como padroeira dos endividados, é lembrada por dedicar a vida àqueles que viviam em situação de desamparo.
Nas imagens mais conhecidas, Edwiges aparece segurando uma bíblia e uma coroa, símbolos da sabedoria e da nobreza postas a serviço da caridade.
A seguir, conheça a história de Santa Edwiges e veja orações
Nascida em 1174, na atual Alemanha, Edwiges pertencia a uma família nobre e casou-se na juventude com Henrique I, duque da Silésia.
Foi mãe de sete filhos e, apesar do luxo que a cercava, levava uma vida de simplicidade voltada aos serviços ao próximo.
Na sua época, Edwiges contestava o sistema no qual os agricultores deviam entregar parte de suas colheitas aos senhores feudais, os quais, quando não recebiam o suficiente, prendiam esses mesmos homens e deixavam suas famílias desamparadas.
Ao saber que muitos detentos estavam presos somente por dívidas, Edwiges usava o próprio dinheiro para saldar os débitos. Quando não tinha condições, intercedia junto aos credores para conseguir o perdão das dívidas e a libertação dos presos.
Esse gesto de misericórdia se repetiu tantas vezes que virou uma marca de Edwiges, que após a morte do marido, entrou para um convento na Polônia. Lá viveu até morrer no ano de 1243.
Sua canonização veio em 1267, quando o papa Clemente IV reconheceu sua dedicação aos pobres como exemplo de santidade. Por conta disso, Edwiges é a intercessora dos endividados, oferecendo conforto para aqueles que precisam.
Conheça orações à Santa Edwiges
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Vós que tudo regulais em justiça e misericórdia, aceitai a prece que humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa Edwiges, vossa serva, que tanto Vos amou na Terra e que usufrui da graça de contemplar Vossa divina face.
Santa Edwiges, exemplo de fé cristã, espelho do amor divino, vinde em nosso auxílio.
Santa Edwiges, fiel discípula de Cristo, humilde serva do Senhor, modelo de amor à cruz, vinde em nosso auxílio.
Santa Edwiges, bondosa mãe dos pobres, auxílio dos doentes, refúgio dos oprimidos, vinde em nosso auxílio.
Santa Edwiges, modelo das mães cristãs, glória da Santa Igreja, vinde em nosso auxílio.
Santa Edwiges, por amor a Jesus, Maria e José, fazei vossas minhas aflições. Apressai-vos em socorrer-me. Amém.
Santa Edwiges, socorrei-nos em nossas necessidades. Por amor a Jesus Crucificado, fazei vossas, minhas aflições e minhas angústias, apressai-vos em socorrer-me. Santa Edwiges, por vossa santa vida, por vossa santa morte, fazei vossas, minhas aflições e minhas angústias, apressai-vos em socorrer-me. Amém.
Santa Edwiges, protetora dos endividados, rogai por nós.
