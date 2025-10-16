Dia da padroeira dos endividados: veja orações para Santa Edwiges

Santa Edwiges é um exemplo de caridade e perdão (Imagem: jorisvo | Shutterstock)

Procurada pelos fiéis que buscam um alívio nas preocupações financeiras, Santa Edwiges tem seu dia celebrado nesta quinta-feira, 16. A santa, conhecida como padroeira dos endividados, é lembrada por dedicar a vida àqueles que viviam em situação de desamparo. Nas imagens mais conhecidas, Edwiges aparece segurando uma bíblia e uma coroa, símbolos da sabedoria e da nobreza postas a serviço da caridade.

A seguir, conheça a história de Santa Edwiges e veja orações Nascida em 1174, na atual Alemanha, Edwiges pertencia a uma família nobre e casou-se na juventude com Henrique I, duque da Silésia. Foi mãe de sete filhos e, apesar do luxo que a cercava, levava uma vida de simplicidade voltada aos serviços ao próximo. Na sua época, Edwiges contestava o sistema no qual os agricultores deviam entregar parte de suas colheitas aos senhores feudais, os quais, quando não recebiam o suficiente, prendiam esses mesmos homens e deixavam suas famílias desamparadas. Ao saber que muitos detentos estavam presos somente por dívidas, Edwiges usava o próprio dinheiro para saldar os débitos. Quando não tinha condições, intercedia junto aos credores para conseguir o perdão das dívidas e a libertação dos presos.

Esse gesto de misericórdia se repetiu tantas vezes que virou uma marca de Edwiges, que após a morte do marido, entrou para um convento na Polônia. Lá viveu até morrer no ano de 1243. Sua canonização veio em 1267, quando o papa Clemente IV reconheceu sua dedicação aos pobres como exemplo de santidade. Por conta disso, Edwiges é a intercessora dos endividados, oferecendo conforto para aqueles que precisam. Conheça orações à Santa Edwiges Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor meu Deus, Todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Vós que tudo regulais em justiça e misericórdia, aceitai a prece que humildemente Vos dirijo por intermédio de Santa Edwiges, vossa serva, que tanto Vos amou na Terra e que usufrui da graça de contemplar Vossa divina face.

(Fonte: Canção Nova) Santa Edwiges, exemplo de fé cristã, espelho do amor divino, vinde em nosso auxílio. Santa Edwiges, fiel discípula de Cristo, humilde serva do Senhor, modelo de amor à cruz, vinde em nosso auxílio.