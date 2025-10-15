16 de outubro no Ceará: o que aconteceu? Veja fatos e curiosidades

16 de outubro marca celebrações, homenagens e lembranças tanto no Ceará, como no mundo; veja quais são / Crédito: Reprodução/Freepik

O dia 16 de outubro não é feriado no Brasil, mas é marcado por celebrações profissionais e de momentos históricos, por exemplo. Além disso, homenageia profissões importantes para a sociedade, sendo comemorações mundiais ou nacionais; veja quais são:

Dia Mundial da Alimentação : reflete a importância dos alimentos, além de ter o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional no mundo inteiro. Marca também o surgimento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO);

: reflete a importância dos alimentos, além de ter o objetivo de garantir a segurança alimentar e nutricional no mundo inteiro. Marca também o surgimento da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO); Dia Mundial do Pão : celebra a variedade e versatilidade de pães no mundo. Além do fato de ser um alimento de importância cultural e histórica, sendo um dos mais consumidos;

: celebra a variedade e versatilidade de pães no mundo. Além do fato de ser um alimento de importância cultural e histórica, sendo um dos mais consumidos; Dia da Ciência e Tecnologia : homenagea e celebra as descobertas científicas da sociedade, inspirando novos pesquisadores;

: homenagea e celebra as descobertas científicas da sociedade, inspirando novos pesquisadores; Dia do Chefe : serve como uma forma de agradecimento aos líderes dos ambientes de trabalho;

: serve como uma forma de agradecimento aos líderes dos ambientes de trabalho; Dia do Médico Anestesiologista : celebra a primeira demonstração pública de anestesia geral, em 1846, nos Estados Unidos;

: celebra a primeira demonstração pública de anestesia geral, em 1846, nos Estados Unidos; Dia do Engenheiro de Alimentos: celebra os profissionais que garantem a segurança e conservação alimentícia, além de refletir na importância da alimentação para a sociedade. A seguir, confira o que é celebrado no Ceará no dia 16 de outubro. 16 de outubro no Ceará: inauguração da estátua de Santa Edwiges em Caucaia A imagem da padroeira dos pobres e endividados, a Santa Edwiges, foi inaugurada no dia 16 de outubro de 2002, no mesmo dia em que a santa é homenageada no catolicismo por ser a sua data de nascimento. Com 23,7 metros de altura, ela fica localizada no Bairro Garrote, em Caucaia. Seu santuário atrai um grande número de fiéis nesta data. No ambiente, também podem ser encontrados um estacionamento, lojas e lanchonete

Todo dia 16 acontecem as missas celebrativas. Neste mês, por ter caído em dia útil, elas começarão às 19h. 16 de outubro no Ceará: aniversário de Cruz Filho José da Cruz Filho, conhecido como Cruz Filho, nasceu em 16 de outubro de 1884, em Canindé.

O poeta e escritor foi membro da Academia Cearense de Letras (ACL), onde ingressou em 1922. Colaborou em jornais e revistas cearenses e de outros estados como crítico literário, contista e historiador. Entre as suas principais obras, estão o “Poema dos belos dias”, de 1924; “Síntese da História do Ceará”, de 1931; e “O soneto”, de 1961. Cruz Filho foi eleito como o Príncipe dos Poetas Cearenses, pela ACL, em 1963.