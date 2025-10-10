Brasil Game Show 2025: confira a programação completa

Começou o Brasil Game Show 2025, um dos maiores eventos de games da América Latina; veja programação completa / Crédito: Reprodução / Instagram @brasilgameshow

Durante quatro dias, a Brasil Game Show reúne fãs de jogos de todo o país em um dos maiores eventos de videogames da América Latina. O evento começou nesta quinta-feira, 9, e se entende pelos dias 10, 11, e 12 de outubro. Realizada pela primeira vez em 2009, inicialmente como Rio Game Show, no Rio de Janeiro, a feira passou a acontecer em São Paulo e atualmente ocupa todos os pavilhões do Distrito Anhembi, em Santana.

A edição de 2025 contará com cerca de 400 estandes, mais de 3 mil influenciadores, campeonatos de eSports, áreas temáticas, lançamentos e diversas atrações. Entre os jogos disponíveis para o público estão Hollow Knight: Silksong, Brawl Stars, Clash Royale, Street Fighter, Pokémon, Super Mario, Genshin Impact e outros títulos de sucesso. Além disso, brindes de diferentes marcas e jogos serão distribuídos durante o evento. O espaço Meet and Greet é patrocinado pela TCL SEMP, empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos desde 1942. A seguir, veja a programação completa do Brasil Game Show 2025:

Programação Brasil Game Show 2025: dia 10 de outubro Meet & Greet No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles: Thais Durães (13h às 14h – Palco 1)

Mega Power Brasil (13h às 14h – Palco 2)

SouzaSoul, MandyMess e Zyeef (14h às 15h – Palco 2)

Yaszoca e Vick Barbosa (14h às 15h – Palco 1)

Naoki Hamaguchi (15h às 16h – Palco 1)

Pijack e NicoleDiretora (15h às 16h – Palco 2)

Yoko Shimomura (16h às 17h – Palco 1)

Takashi Iizuka (16h às 17h – Palco 2)

Frogg TV (17h às 18h – Palco 1)

Goularte (17h às 18h – Palco 2)

Marco Ribeiro, Carina Eiras, Raphael Rossatto, Karen Padrão e Kadu Rocha (18h às 19h – Palco 2)

Digueira, Nayu e Castrin (18h às 19h – Palco 1)

Razah e Kamikaze (19h às 20h – Palco 2)

Free Fire Mobile – paiN Gaming (20h às 21h – Palco 2) A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações. BGS Talks Durante o evento, serão realizados diversos painéis e entrevistas com interação direta do público, os chamados "BGS Talks". Confira os destaques do dia 10 de outubro:

Indie (13h às 14h)

Desafios para a Formação em Jogos Digitais – SENAC (14h às 15h)

Yoko Shimomura – Lifetime Achievement Award (15h às 16h)

Entrevista com Yoko Shimomura (15h15 às 16h15)

Naoki Hamaguchi (16h às 17h)

Q&A com Takashi Iizuka (17h às 18h)

Conversa com Frogg TV (18h às 19h)

Stefano Bertagnoni e Jean Ortega – LOUD (19h às 20h) BGS Cosplay Desfile: 15h às 16h

Desfile Temático: Predador: 17h às 18h

Desfile Final: 19h às 20h Showmatch Na Arena Monster Energy, acontecerão partidas "one-off" de alguns jogos, ou seja, eventos únicos, que servem para entreter o público e promover marcas. No dia 10 de outubro, terá o showmatch: Battlefield 6: 16h30 às 18h BGS Music Para encerrar as atrações na Aarena Monster, o espetáculo musical "A New World: Intimate Music from Final Fantasy" homenageia à franquia Final Fantasy VII. Veja os detalhes: Local: Arena Monster Energy

Horário: 19 às 20h