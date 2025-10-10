Brasil Game Show 2025: confira a programação completa

Brasil Game Show 2025: confira a programação completaUm dos maiores eventos de games da América Latina reúne fãs de jogos nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro. Confira programação do Brasil Game Show 2025
Durante quatro dias, a Brasil Game Show reúne fãs de jogos de todo o país em um dos maiores eventos de videogames da América Latina. O evento começou nesta quinta-feira, 9, e se entende pelos dias 10, 11, e 12 de outubro.
Realizada pela primeira vez em 2009, inicialmente como Rio Game Show, no Rio de Janeiro, a feira passou a acontecer em São Paulo e atualmente ocupa todos os pavilhões do Distrito Anhembi, em Santana.
A edição de 2025 contará com cerca de 400 estandes, mais de 3 mil influenciadores, campeonatos de eSports, áreas temáticas, lançamentos e diversas atrações. Entre os jogos disponíveis para o público estão Hollow Knight: Silksong, Brawl Stars, Clash Royale, Street Fighter, Pokémon, Super Mario, Genshin Impact e outros títulos de sucesso.
Além disso, brindes de diferentes marcas e jogos serão distribuídos durante o evento. O espaço Meet and Greet é patrocinado pela TCL SEMP, empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos desde 1942.
A seguir, veja a programação completa do Brasil Game Show 2025:
Programação Brasil Game Show 2025: dia 10 de outubro
Meet & Greet
No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:
- Thais Durães (13h às 14h – Palco 1)
- Mega Power Brasil (13h às 14h – Palco 2)
- SouzaSoul, MandyMess e Zyeef (14h às 15h – Palco 2)
- Yaszoca e Vick Barbosa (14h às 15h – Palco 1)
- Naoki Hamaguchi (15h às 16h – Palco 1)
- Pijack e NicoleDiretora (15h às 16h – Palco 2)
- Yoko Shimomura (16h às 17h – Palco 1)
- Takashi Iizuka (16h às 17h – Palco 2)
- Frogg TV (17h às 18h – Palco 1)
- Goularte (17h às 18h – Palco 2)
- Marco Ribeiro, Carina Eiras, Raphael Rossatto, Karen Padrão e Kadu Rocha (18h às 19h – Palco 2)
- Digueira, Nayu e Castrin (18h às 19h – Palco 1)
- Razah e Kamikaze (19h às 20h – Palco 2)
- Free Fire Mobile – paiN Gaming (20h às 21h – Palco 2)
A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.
BGS Talks
Durante o evento, serão realizados diversos painéis e entrevistas com interação direta do público, os chamados "BGS Talks". Confira os destaques do dia 10 de outubro:
- Indie (13h às 14h)
- Desafios para a Formação em Jogos Digitais – SENAC (14h às 15h)
- Yoko Shimomura – Lifetime Achievement Award (15h às 16h)
- Entrevista com Yoko Shimomura (15h15 às 16h15)
- Naoki Hamaguchi (16h às 17h)
- Q&A com Takashi Iizuka (17h às 18h)
- Conversa com Frogg TV (18h às 19h)
- Stefano Bertagnoni e Jean Ortega – LOUD (19h às 20h)
BGS Cosplay
- Desfile: 15h às 16h
- Desfile Temático: Predador: 17h às 18h
- Desfile Final: 19h às 20h
Showmatch
Na Arena Monster Energy, acontecerão partidas "one-off" de alguns jogos, ou seja, eventos únicos, que servem para entreter o público e promover marcas. No dia 10 de outubro, terá o showmatch:
- Battlefield 6: 16h30 às 18h
BGS Music
Para encerrar as atrações na Aarena Monster, o espetáculo musical "A New World: Intimate Music from Final Fantasy" homenageia à franquia Final Fantasy VII. Veja os detalhes:
- Local: Arena Monster Energy
- Horário: 19 às 20h
Programação Brasil Game Show 2025: dia 11 de outubro
Meet & Greet
No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:
- Balela (McCain) (13h às 14h)
- Kami, Babs, Caju e dyNquedo (13h às 14h – Palco 2)
- Skullz, Chello e Zakk (13h às 14h – Palco 1)
- Hiroshi Nagaki e Hideyuki Ambe (14h às 15h – Palco 2)
- Julia Papile e Natasha Pannda (14h às 15h – Palco 1)
- Naoki Hamaguchi e Yoko Shimomura (15h às 16h – Palco 1)
- VeronikaVolt e MdmDaiane (16h às 17h – Palco 2)
- Stolen, Hayashi, Taco, BRN e Dylantero (16h às 17h – Palco 1)
- Coreano (17h às 18h – Palco 1)
- Kojima (17h às 18h – Palcos 1 e 2 – entrada por ordem de chegada)
- Bruno Playhard, Digueira e VTzim (18h às 19h – Palco 1)
- Mano Jobs, Stolen e New Icons (19h às 20h – Palco 2)
- CarioK e titaN (19h às 20h – Palco 1)
- Voltan e Nayu (19h às 20h – Palco 1)
- Babi (20h às 21h – Palco 2)
A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.
BGS Talks
- Thais Durães e Leandro Hainis (13h às 14h)
- Taco, Stolen, Hayashi e BRN (14h às 15h)
- Dubladores Nacionais de Death Stranding (15h às 16h)
- Naoki Hamaguchi (16h às 17h)
- Entrevista com a dubladora de Atsu ( Ghost of Yotei ) (16h às 17h)
- Q&A com Hiroshi Nagaki e Hideyuki Ambe (17h às 18h)
- Exibição do documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds (19h às 20h)
BGS Cosplay
- Desfile de Cosplay: 15h às 16h e 17h às 18h
- Desfile Final: 19h às 20h
BGS Music
No espaçop BGS Music, os fãs assitiram ao espetáculo "PlayStation: The Concert", com trilhas icônicas dos jogos God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima e Horizon.
- Local: Arena Monster Energy
- Horário: 19h às 20h30
Programação Brasil Game Show 2025: dia 12 de outubro
No último dia de evento, 12 de outubro, os participantes do BGS 2025 poderão acompanhar uma sessão de perguntas e respostas com Hideo Kojima, criador de Metal Gear e Death Stranding. Confira os detalhes da atração do dia:
- Local: Arena Monster Energy
- Horário: 14h às 15h
Meet & Greet
No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:
- Kami, dyNquedo, TitaN e CarioK (13h às 14h – Palco 1)
- Olkabone (14h às 15h – Palco 1)
- Cereaw, Eskimozin e GrifoEXE (14h às 15h – Palco 2)
- Veronika, Daenerysz e Veggie (15h às 16h – Palco 2)
- Frogg TV (16h às 17h – Palco 1)
- Zigueira (16h às 17h – Palco 2)
- Kaiodog, Edinho e Firecrow (17h às 18h – Palco 2)
- Canal Gweek (18h às 19h – Palco 1)
- Mágicas (18h às 19h – Palco 2)
- Renato Vicente, VTzim, Digueira e Nayu (19h às 20h – Palco 1)
- Beatriz Meinberg, Fred Mascarenhas e Lucas Almeida (19h às 20h – Palco 2)
- Redbertt, Gryfinn e Robô (20h às 21h – Palco 1)
A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.
BGS Talks
- Entrevista com Marco Ribeiro, Carina Eiras, Raphael Rossatto, Karen Padrão e Kadu Rocha (13h às 14h)
- Brasileiros por Trás de Brawl Stars (14h às 15h)
- Beatriz Meinberg, Fred Mascarenhas, Thiago Zambrano e Lucas Almeida (15h às 16h)
- Conversa com Olkabone (16h às 17h)
- Zigueira (17h às 18h)
- Ismael Augusto Crivelli e Ricardo Bonetti (18h às 19h)
- Exibição do documentário Hideo Kojima: Worlds (19h às 20h)
BGS Music
No domingo, 12 de outubro, os fãs poderão assistir ao espetáculo musical "PlayStation: The Concert" com trilhas de grandes franquias da PlayStation.
- Local: Arena Monster Energy
- Horário: 19h às 20h30
Showmatches
Na Arena Monster Energy, acontecerão partidas "one-off" de alguns jogos, ou seja, eventos únicos, que servem para entreter o público e promover marcas. No dia 10 de outubro, terá os showmatches:
- Mortal Kombat: 12h às 14h
- Wild Rift: 15h às 16h
- Call of Duty: 17h às 18h
BGS Cosplay
- Desfile de Cosplay: 15h às 16h
- Júri Especial com Hideo Kojima: 16h30 às 17h30
- Desfile Final: 18h às 19h