Brasil Game Show 2025: confira a programação completa

Um dos maiores eventos de games da América Latina reúne fãs de jogos nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro. Confira programação do Brasil Game Show 2025
Durante quatro dias, a Brasil Game Show reúne fãs de jogos de todo o país em um dos maiores eventos de videogames da América Latina. O evento começou nesta quinta-feira, 9, e se entende pelos dias 10, 11, e 12 de outubro.

Realizada pela primeira vez em 2009, inicialmente como Rio Game Show, no Rio de Janeiro, a feira passou a acontecer em São Paulo e atualmente ocupa todos os pavilhões do Distrito Anhembi, em Santana.

A edição de 2025 contará com cerca de 400 estandes, mais de 3 mil influenciadores, campeonatos de eSports, áreas temáticas, lançamentos e diversas atrações. Entre os jogos disponíveis para o público estão Hollow Knight: Silksong, Brawl Stars, Clash Royale, Street Fighter, Pokémon, Super Mario, Genshin Impact e outros títulos de sucesso.

Além disso, brindes de diferentes marcas e jogos serão distribuídos durante o evento. O espaço Meet and Greet é patrocinado pela TCL SEMP, empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos desde 1942.

A seguir, veja a programação completa do Brasil Game Show 2025:

Programação Brasil Game Show 2025: dia 10 de outubro 

Meet & Greet

No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:

  • Thais Durães (13h às 14h – Palco 1)
  • Mega Power Brasil (13h às 14h – Palco 2)
  • SouzaSoul, MandyMess e Zyeef (14h às 15h – Palco 2)
  • Yaszoca e Vick Barbosa (14h às 15h – Palco 1)
  • Naoki Hamaguchi (15h às 16h – Palco 1)
  • Pijack e NicoleDiretora (15h às 16h – Palco 2)
  • Yoko Shimomura (16h às 17h – Palco 1)
  • Takashi Iizuka (16h às 17h – Palco 2)
  • Frogg TV (17h às 18h – Palco 1)
  • Goularte (17h às 18h – Palco 2)
  • Marco Ribeiro, Carina Eiras, Raphael Rossatto, Karen Padrão e Kadu Rocha (18h às 19h – Palco 2)
  • Digueira, Nayu e Castrin (18h às 19h – Palco 1)
  • Razah e Kamikaze (19h às 20h – Palco 2)
  • Free Fire Mobile – paiN Gaming (20h às 21h – Palco 2)

A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.

BGS Talks

Durante o evento, serão realizados diversos painéis e entrevistas com interação direta do público, os chamados "BGS Talks". Confira os destaques do dia 10 de outubro:

  • Indie (13h às 14h)
  • Desafios para a Formação em Jogos Digitais – SENAC (14h às 15h)
  • Yoko Shimomura – Lifetime Achievement Award (15h às 16h)
  • Entrevista com Yoko Shimomura (15h15 às 16h15)
  • Naoki Hamaguchi (16h às 17h)
  • Q&A com Takashi Iizuka (17h às 18h)
  • Conversa com Frogg TV (18h às 19h)
  • Stefano Bertagnoni e Jean Ortega – LOUD (19h às 20h)

BGS Cosplay

  • Desfile: 15h às 16h
  • Desfile Temático: Predador: 17h às 18h
  • Desfile Final: 19h às 20h

Showmatch

Na Arena Monster Energy, acontecerão partidas "one-off" de alguns jogos, ou seja, eventos únicos, que servem para entreter o público e promover marcas. No dia 10 de outubro, terá o showmatch: 

  •  Battlefield 6: 16h30 às 18h

BGS Music

Para encerrar as atrações na Aarena Monster, o espetáculo musical "A New World: Intimate Music from Final Fantasy" homenageia à franquia Final Fantasy VII. Veja os detalhes:

  • Local: Arena Monster Energy
  • Horário: 19 às 20h

Programação Brasil Game Show 2025: dia 11 de outubro

Meet & Greet

No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:

  • Balela (McCain) (13h às 14h)
  • Kami, Babs, Caju e dyNquedo (13h às 14h – Palco 2)
  • Skullz, Chello e Zakk (13h às 14h – Palco 1)
  • Hiroshi Nagaki e Hideyuki Ambe (14h às 15h – Palco 2)
  • Julia Papile e Natasha Pannda (14h às 15h – Palco 1)
  • Naoki Hamaguchi e Yoko Shimomura (15h às 16h – Palco 1)
  • VeronikaVolt e MdmDaiane (16h às 17h – Palco 2)
  • Stolen, Hayashi, Taco, BRN e Dylantero (16h às 17h – Palco 1)
  • Coreano (17h às 18h – Palco 1)
  • Kojima (17h às 18h – Palcos 1 e 2 – entrada por ordem de chegada)
  • Bruno Playhard, Digueira e VTzim (18h às 19h – Palco 1)
  • Mano Jobs, Stolen e New Icons (19h às 20h – Palco 2)
  • CarioK e titaN (19h às 20h – Palco 1)
  • Voltan e Nayu (19h às 20h – Palco 1)
  • Babi (20h às 21h – Palco 2)

A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.

BGS Talks

  • Thais Durães e Leandro Hainis (13h às 14h)
  • Taco, Stolen, Hayashi e BRN (14h às 15h)
  • Dubladores Nacionais de Death Stranding (15h às 16h)
  • Naoki Hamaguchi (16h às 17h)
  • Entrevista com a dubladora de Atsu ( Ghost of Yotei ) (16h às 17h)
  • Q&A com Hiroshi Nagaki e Hideyuki Ambe (17h às 18h)
  • Exibição do documentário Hideo Kojima: Connecting Worlds (19h às 20h)

BGS Cosplay

  • Desfile de Cosplay: 15h às 16h e 17h às 18h
  • Desfile Final: 19h às 20h

BGS Music

No espaçop BGS Music, os fãs assitiram ao espetáculo "PlayStation: The Concert", com trilhas icônicas dos jogos God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima e Horizon.

  • Local: Arena Monster Energy
  • Horário: 19h às 20h30

Programação Brasil Game Show 2025: dia 12 de outubro

No último dia de evento, 12 de outubro, os participantes do BGS 2025 poderão acompanhar uma sessão de perguntas e respostas com Hideo Kojima, criador de Metal Gear e Death Stranding. Confira os detalhes da atração do dia:

  • Local: Arena Monster Energy
  • Horário: 14h às 15h

Meet & Greet

No espaço Meet and Greet, os fãs poderão conhecer criadores de conteúdo, dubladores e desenvolvedores de jogos, dentre eles:

  • Kami, dyNquedo, TitaN e CarioK (13h às 14h – Palco 1)
  • Olkabone (14h às 15h – Palco 1)
  • Cereaw, Eskimozin e GrifoEXE (14h às 15h – Palco 2)
  • Veronika, Daenerysz e Veggie (15h às 16h – Palco 2)
  • Frogg TV (16h às 17h – Palco 1)
  • Zigueira (16h às 17h – Palco 2)
  • Kaiodog, Edinho e Firecrow (17h às 18h – Palco 2)
  • Canal Gweek (18h às 19h – Palco 1)
  • Mágicas (18h às 19h – Palco 2)
  • Renato Vicente, VTzim, Digueira e Nayu (19h às 20h – Palco 1)
  • Beatriz Meinberg, Fred Mascarenhas e Lucas Almeida (19h às 20h – Palco 2)
  • Redbertt, Gryfinn e Robô (20h às 21h – Palco 1)

A participação é limitada e os horários podem sofrer alterações.

BGS Talks

  • Entrevista com Marco Ribeiro, Carina Eiras, Raphael Rossatto, Karen Padrão e Kadu Rocha (13h às 14h)
  • Brasileiros por Trás de Brawl Stars (14h às 15h)
  • Beatriz Meinberg, Fred Mascarenhas, Thiago Zambrano e Lucas Almeida (15h às 16h)
  • Conversa com Olkabone (16h às 17h)
  • Zigueira (17h às 18h)
  • Ismael Augusto Crivelli e Ricardo Bonetti (18h às 19h)
  • Exibição do documentário Hideo Kojima: Worlds (19h às 20h)

BGS Music

No domingo, 12 de outubro, os fãs poderão assistir ao espetáculo musical "PlayStation: The Concert" com trilhas de grandes franquias da PlayStation.

  • Local: Arena Monster Energy
  • Horário: 19h às 20h30

Showmatches

Na Arena Monster Energy, acontecerão partidas "one-off" de alguns jogos, ou seja, eventos únicos, que servem para entreter o público e promover marcas. No dia 10 de outubro, terá os showmatches:

  • Mortal Kombat: 12h às 14h
  • Wild Rift: 15h às 16h
  • Call of Duty: 17h às 18h

BGS Cosplay

  • Desfile de Cosplay: 15h às 16h
  • Júri Especial com Hideo Kojima: 16h30 às 17h30
  • Desfile Final: 18h às 19h

