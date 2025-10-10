10 de outubro é dia de quê? Veja fatos e curiosidades marcantes

Dia 10 de outubro marca a inauguração do Canal do Panamá / Crédito: Martin Bernetti/AFP

A data 10 de outubro é marcada no calendário brasileiro por efemérides relacionadas à saúde e pautas sobre igualdade de gênero, como o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional de Luta Contra à Violência à Mulher. Acontecimentos políticos, econômicos e aniversários natalícios e de morte são lembrados nesta data. Confira abaixo fatos marcantes sobre o dia 10 de outubro.

Leia mais Hoje, 10 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga Sobre o assunto Hoje, 10 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga O que aconteceu no Mundo no dia 10 de outubro? Em 10 de outubro de 1964, ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos de Tokyo, marcados com a reapresentação do país globalmente após a Segunda Guerra Mundial e as explosões das duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O evento apresentou duas novas modalidades: o judô (masculino) e o vôlei (masculino e feminino). Nas Américas, um ciclone tropical devastou as ilhas caribenhas, causando a morte de aproximadamente 30 mil pessoas, sendo o mais mortífero da história do ocidente.

Ainda, foi nesta data em 1913 que o Canal do Panamá foi inaugurado. O sistema revolucionou a conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Representa uma das mais importantes rotas marítimas para o comércio internacional. 1913 – Inauguração do Canal do Panamá

– Inclusão de novas modalidades nos Jogos 1964 – Um ciclone tropical devastou ilhas do Caribe O que aconteceu no Brasil no dia 10 de outubro? No Brasil, a data marca o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Neste dia em 1980, mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar contra o aumento de crimes contra as mulheres brasileiras. Já 300 anos antes, era fundada pelos padres jesuítas a cidade de São Borja, no território que se tornaria o estado do Rio Grande do Sul. Esta foi a primeira construída pelas missões no sul do país, que criavam aldeamentos organizados para a catequese e evangelização dos indígenas.