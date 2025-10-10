10 de outubro é dia de quê? Veja fatos e curiosidades marcantes

10 de outubro é dia de quê? Fatos históricos e curiosidades marcantesCom acontecimentos políticos e efemérides sociais, o dia 10 de outubro tem curiosidades e fatos históricos; veja quais
A data 10 de outubro é marcada no calendário brasileiro por efemérides relacionadas à saúde e pautas sobre igualdade de gênero, como o Dia Mundial da Saúde Mental e o Dia Nacional de Luta Contra à Violência à Mulher.
Acontecimentos políticos, econômicos e aniversários natalícios e de morte são lembrados nesta data. Confira abaixo fatos marcantes sobre o dia 10 de outubro.
O que aconteceu no Mundo no dia 10 de outubro?
Em 10 de outubro de 1964, ocorreu a abertura dos Jogos Olímpicos de Tokyo, marcados com a reapresentação do país globalmente após a Segunda Guerra Mundial e as explosões das duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki.
O evento apresentou duas novas modalidades: o judô (masculino) e o vôlei (masculino e feminino).
Nas Américas, um ciclone tropical devastou as ilhas caribenhas, causando a morte de aproximadamente 30 mil pessoas, sendo o mais mortífero da história do ocidente.
Ainda, foi nesta data em 1913 que o Canal do Panamá foi inaugurado. O sistema revolucionou a conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Representa uma das mais importantes rotas marítimas para o comércio internacional.
- 1913 – Inauguração do Canal do Panamá
- 1964 – Abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio
- 1964 – Inclusão de novas modalidades nos Jogos
- 1964 – Um ciclone tropical devastou ilhas do Caribe
O que aconteceu no Brasil no dia 10 de outubro?
No Brasil, a data marca o Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher. Neste dia em 1980, mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar contra o aumento de crimes contra as mulheres brasileiras.
Já 300 anos antes, era fundada pelos padres jesuítas a cidade de São Borja, no território que se tornaria o estado do Rio Grande do Sul. Esta foi a primeira construída pelas missões no sul do país, que criavam aldeamentos organizados para a catequese e evangelização dos indígenas.
- 1680 – Fundação da cidade de São Borja (RS)
- 1980 – Mulheres se reuniram nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo para protestar
Quem nasceu no dia 10 de outubro?
Nos nascimentos, destacam-se artistas brasileiros, como o ator e diretor Miguel Falabella e a atriz Fernanda Machado, ícones da teledramaturgia brasileira. A argentina também tem sua representante com a atriz e cantora Lali Espósito, conhecida por seus papéis em Quase Anjos e Floricienta.
O jogador e ex-político brasileiro Aladim Luciano também nasceu em 10 de outubro. Durante a carreira esportiva passou pelos clubes Coritiba, Colorado e Atlético Paranaense. Foi eleito vereador de Curitiba em três mandatos.
- Miguel Falabella
- Fernanda Machado
- Lali Espósito
- Aladim Luciano
Quem morreu no dia 10 de outubro?
Dentre as figuras que faleceram em 10 de outubro está a escritora brasileira Zíbia Gasparetto, que ganhou notabilidade como médium com cerca de 50 obras publicadas. Faleceu em 2018 em decorrência de um câncer de pâncreas.
Outras personalidades que dividem a data são o botânico alemão Adolf Engler, famoso pelo seu sistema de classificação de plantas que se tornou amplamente usado na Academia, e o cineasta e ator estadunidense Orson Welles, diretor do clássico Cidadão Kane.
- Zíbia Gasparetto
- Adolf Engler
- Orson Welles