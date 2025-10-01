Santos que serão canonizados em outubro de 2025; saiba quem são

Papa Leão 14 irá canonizar próximos santos da Igreja Católica; confira quais são / Crédito: Divulgação / Vatican media / AFP

Sete novos santos serão canonizados pelo papa Leão XIV em uma cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 19 de outubro, data em que a Igreja Católica celebra o "Dia Mundial das Missões". Entre eles estão leigos, mártires, religiosos e fundadores de congregações. As canonizações já estavam marcadas pelo papa Francisco, mas, após sua morte, o calendário foi reorganizado e a responsabilidade coube a Leão XIV. Francisco havia proclamado 2025 como Ano Jubilar, também chamado de Ano Santo, celebrado pela Igreja Católica a cada 25 anos.

Em 7 de setembro, papa Leão XIV já canonizou outros dois nomes: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Leia mais Milhares de fiéis celebram a canonização do 1º santo millennial no Vaticano Sobre o assunto Milhares de fiéis celebram a canonização do 1º santo millennial no Vaticano Sete novos santos: conheça suas histórias Ao todo, quatro homens e três mulheres serão canonizados em missa celebrada por papa Leão XVI, na Praça São Pedro, no Vaticano. Confira a lista dos novos santos e suas histórias: Ignatius Shoukrallah Maloyan (1869–1915) Arcebispo católico armênio, Shoukrallah Maloyan nasceu no Império Otomano (atual Turquia). Durante a Primeira Guerra Mundial, foi perseguido pelo governo otomano e acabou executado em 1915 por se recusar a renegar a fé cristã e se converter ao Islã.

Foi beatificado em 2000 e será proclamado santo.

Peter To Rot (1912–1945) O beato mártir Peter To Rot é conhecido como "o jovem da missão". Nasceu em 1912, na Papua Nova-Guiné, e aprendeu sobre Jesus e a Igreja com Missionários do Sagrado Coração. Peter foi preso durante a Segunda Guerra Mundial por continuar as atividades dos missionários que haviam sido proibidos de manifestar sua fé. Na prisão, teve sua morte induzida por um médico.

Segundo o Vatican News, poucas horas antes de seu martírio, o beato disse: "Estou preso por aqueles que quebram seus votos matrimoniais e por aqueles que não querem ver a obra de Deus progredir. Isso é tudo. Devo morrer. Já fui condenado à morte." Vincenza Maria Poloni (1805–1855)

Nascida em Verona, na Itália, Maria fundou as Irmãs de Misericórdia junto com o beato Carlo Steeb, dedicando sua vida a atender pobres, enfermos e órfãos. Beatificada em 2005, a Madre Vincenza faleceu após contrair cólera enquanto ajudava a população italiana durante pandemia da doença. O milagre que levou a sua canonização envolve Adélia Para, que saiu de uma cirurgia com complicações graves. Em 2013, ela foi curada após orações à Maria Poloni.