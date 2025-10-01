Santos que serão canonizados em outubro de 2025; saiba quem são

Conheça os santos que serão canonizados em outubro de 2025Em Ano Jubilar, papa Leão XIV vai presidir a missa de canonização de sete novos santos, na Praça de São Pedro; saiba quem são
Sete novos santos serão canonizados pelo papa Leão XIV em uma cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 19 de outubro, data em que a Igreja Católica celebra o "Dia Mundial das Missões". Entre eles estão leigos, mártires, religiosos e fundadores de congregações.
As canonizações já estavam marcadas pelo papa Francisco, mas, após sua morte, o calendário foi reorganizado e a responsabilidade coube a Leão XIV. Francisco havia proclamado 2025 como Ano Jubilar, também chamado de Ano Santo, celebrado pela Igreja Católica a cada 25 anos.
Em 7 de setembro, papa Leão XIV já canonizou outros dois nomes: Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati.
Sete novos santos: conheça suas histórias
Ao todo, quatro homens e três mulheres serão canonizados em missa celebrada por papa Leão XVI, na Praça São Pedro, no Vaticano. Confira a lista dos novos santos e suas histórias:
Ignatius Shoukrallah Maloyan (1869–1915)
Arcebispo católico armênio, Shoukrallah Maloyan nasceu no Império Otomano (atual Turquia). Durante a Primeira Guerra Mundial, foi perseguido pelo governo otomano e acabou executado em 1915 por se recusar a renegar a fé cristã e se converter ao Islã.
Foi beatificado em 2000 e será proclamado santo.
Peter To Rot (1912–1945)
O beato mártir Peter To Rot é conhecido como "o jovem da missão". Nasceu em 1912, na Papua Nova-Guiné, e aprendeu sobre Jesus e a Igreja com Missionários do Sagrado Coração.
Peter foi preso durante a Segunda Guerra Mundial por continuar as atividades dos missionários que haviam sido proibidos de manifestar sua fé. Na prisão, teve sua morte induzida por um médico.
Segundo o Vatican News, poucas horas antes de seu martírio, o beato disse: "Estou preso por aqueles que quebram seus votos matrimoniais e por aqueles que não querem ver a obra de Deus progredir. Isso é tudo. Devo morrer. Já fui condenado à morte."
Vincenza Maria Poloni (1805–1855)
Nascida em Verona, na Itália, Maria fundou as Irmãs de Misericórdia junto com o beato Carlo Steeb, dedicando sua vida a atender pobres, enfermos e órfãos. Beatificada em 2005, a Madre Vincenza faleceu após contrair cólera enquanto ajudava a população italiana durante pandemia da doença.
O milagre que levou a sua canonização envolve Adélia Para, que saiu de uma cirurgia com complicações graves. Em 2013, ela foi curada após orações à Maria Poloni.
As irmãs da Misericórdia chegaram ao Brasil em 1988, e, atualmente, estão presentes nas cidades do Ceará, Quixadá e Quixeramumbim, e em São Paulo, na cidade Álvaro de Carvalho.
María del Monte Carmelo Rendiles Martínez (1903–1964)
Carmen Elena Rendiles Martínez foi uma religiosa venezuelana voltada à educação e à caridade. Rendiles Martínez nasceu sem o braço esquerdo e é lembrada pelos fiéis por sua simplicidade e generosidade.
Foi beatificada em 2018, após a cura do braço de uma médica ser atribuído a ela. A médica recorreu a Madre Carmem depois de sofrer um choque elétrico enquanto realizava uma cirurgia.
Um segundo milagre foi reconhecido pela Santa Igreja e Carmem será a primeira santa da Venezuela.
Maria Troncatti (1843–1928)
Maria Troncantti foi uma missionária salesiana, movimento de instituições católicas voltadas à juventude, que atuou como enfermeira da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial, cumprindo uma promessa à Virgem Maria.
A beata italiana morreu em um acidente de avião que a levava para uma missão em Quito, no Equador. Foi beatificada em 2013 e, agora, será proclamada santa.
José Gregorio Hernández Cisneros (1864–1919)
José Gregorio, beato venezuelano, era conhecido como “O médico dos pobres”. Dedicou sua vida a atender gratuitamente os necessitados. Morreu atropelado em Caracas, em 1919.
Morreu atropelado à caminho do hospital levando remédios para um paciente idoso. Foi beatificado em 2021.
Bartolo Longo (1841–1926)
Bartolo é, segundo o Vatican News, sinônimo internacional de Nossa Senhora de Pompeia. O beato cresceu envolvido no espiritismo e no satanismo, e se converteu ao catolicismo após intervenção da Santíssima Virgem Maria.
Bartolo fundou o Santuário de Nossa Senhora de Pompéia e dedicou o restante da sua vida à propagação do Rosário. Foi beatificado em 1980.
O que é um Ano Jubilar?
O Ano Jubilar tem origem no conceito bíblico de Jubileu, do livro Levítico, capítulo 25. A palavra advinda do hebraico nomeava o chifre do carneiro usado para anunciar anos especiais.
No antigo testamento, Deus ordenava um “ano de libertação”, um descanso para terra, que implicava a remissão de dívidas, a restituição de propriedades à sua família original, a libertação de escravos e a restauração de laços sociais.
Na crença e tradição católica, os fiéis recebem indulgências plenárias durante o jubileu, um presente de misericórdia divina para aqueles que cumprem as doutrinas da Igreja.
Inspirado na Bíblia, o primeiro ano santo foi convocado por papa Bonifácio VIII em 1300. Desde então, a cada 25 anos o papa atual proclama o Ano Jubilar.
O que é canonização?
A canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela viveu a fé de forma exemplar e pode interceder por aqueles que oram em seu nome.
O processo passa por várias etapas: o candidato é declarado Servo de Deus, depois Venerável, seguido da Beatificação, que exige um milagre comprovado, e, por fim, a canonização, que requer o reconhecimento de um segundo milagre.
Esse percurso pode durar décadas ou até séculos, com investigações rigorosas conduzidas pela Congregação para as Causas dos Santos, no Vaticano.