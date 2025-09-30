Hoje, 30 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 30 de setembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Fábio Lima/O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 30 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 30 de setembro de 2025 (30/09/2025), 17 estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 30 de setembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Baianópolis (Bahia)



Conceição da Feira (Bahia)



Santa Inês (Bahia)



São Gonçalo dos Campos (Bahia)



Pinheiros (Espírito Santo)



Santa Helena (Maranhão)



Gurinhatã (Minas Gerais)



São Gotardo (Minas Gerais)

Viçosa (Minas Gerais)



Camapuã (Mato Grosso do Sul)



Paraíso das Águas (Mato Grosso do Sul)



São Jerônimo da Serra (Paraná)



Governador Dix-Sept Rosado (Rio Grande do Norte)



Mossoró (Rio Grande do Norte)



Umarizal (Rio Grande do Norte)



São Jerônimo (Rio Grande do Sul)



Caxambu do Sul (Santa Catarina)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.