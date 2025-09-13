Hoje, 13 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 13 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 13 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 13 de setembro de 2025 (13/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, onze cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 13 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Amapá (Amapá)



Calçoene (Amapá)



Ferreira Gomes (Amapá)



Laranjal do Jari (Amapá)



Macapá (Amapá)



Mazagão (Amapá)



Oiapoque (Amapá)



Pedra Branca do Amapari (Amapá)



Porto Grande (Amapá)



Santana (Amapá)



Tartarugalzinho (Amapá)



Machado (Minas Gerais)



Rio Novo (Minas Gerais)



Uruará (Pará)



Caetés (Pernambuco)



Castelo do Piauí (Piauí)



Mercedes (Paraná)



Quatro Pontes (Paraná)



Colorado (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.