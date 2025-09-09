Lua hoje (09/09): qual é a fase lunar desta terça? Veja calendário

Veja em qual fase da Lua estamos nesta terça-feira, dia 9 de setembro de 2025; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Pexels / Alex Andrews

A semana segue com a Lua Cheia iluminando o céu nesta terça-feira, 9 de setembro. Confira o que esta fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atual etapa lunar termina no dia 14 de setembro, quando terá início a Lua Minguante, às 7h32min.

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 9 de setembro de 2025, marca o segundo dia de Lua Cheia do mês, cujo ciclo termina em 14/09/2025. A Lua Cheia sempre ocorre em um aspecto de oposição entre Sol e Lua. Para os amantes de astrologia, isso significa que, quando o Sol está em um determinado signo, a Lua está no signo oposto complementar a ele. Segundo crenças, as energias durante a Lua Cheia não são propícias para mudanças radicais, mas sim para seguir os planos já em andamento. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.

O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Minguante: 14/09 às 7h32min

Lua Nova: 21/09 às 16h54min

Lua Crescente: 29/09 às 20h53min

As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: