Hoje, 9 de setembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 9 de setembro é feriado em centenas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Além de setembro contar com um feriado nacional, a data da Independência da República, o dia 9 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 9 de setembro de 2025 (09/09/2025), não é feriado em nenhum município do Ceará. Apesar disso, sete cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 9 de agosto, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Santa Quitéria do Maranhão (Maranhão)



Cascalho Rico (Minas Gerais)



Gilbués (Piauí)



Ribeirão do Pinhal (Paraná)



Macau (Rio Grande do Norte)



Bofete (São Paulo)



Nuporanga (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban. Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga. Feriados nacionais restantes em 2025 Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano: