Hoje, 18 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 18 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Larissa Viegas

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 18 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta segunda-feira, 18 de agosto de 2025 (18/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de vinte cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 18 de agosto:

Boca do Acre (Amazonas)



Cícero Dantas (Bahia)



Itanhém (Bahia)



Macarani (Bahia)



Caririaçu (Ceará)



Alto Rio Novo (Espirito Santo)



Bom Jardim de Goiás (Goiás)



Santa Helena de Goiás (Goiás)



Santa Helena (Maranhão)



Bom Despacho (Minas Gerais)



Caputira (Minas Gerais)



Nova Santa Helena (Mato Grosso)



Oriximiná (Pará)



Cruz Alta (Rio Grande do Sul)



Putinga (Rio Grande do Sul)



Tenente Portela (Rio Grande do Sul)



Tucunduva (Rio Grande do Sul)



Santa Helena (Santa Catarina)



Cajuru (São Paulo)



Guarani D'oeste (São Paulo)



Piacatu (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 18 de agosto? Somente um município cearense possui feriado em 18 de agosto: Caririaçu. Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1876.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.