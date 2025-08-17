Hoje, 17 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Imagem de apoio ilustrativo. Dia 17 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 17 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste domingo, 17 de agosto de 2025 (17/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, cinco cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 17 de agosto:

Carinhanha (Bahia)



Barbalha (Ceará)



São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)



São Mamede (Paraíba)



Pedra (Pernambuco)



Joanópolis (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 17 de agosto? Apenas uma cidade cearense possui feriado em 17 de agosto: Barbalha. Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1846.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.