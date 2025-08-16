Hoje, 16 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 16 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga16 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 16 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Neste sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de cinquenta cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 16 de agosto:
- Porto Real do Colégio (Alagoas)
- Autazes (Amazonas)
- Apora (Bahia)
- Baixa Grande (Bahia)
- Conceicao Do Coite (Bahia)
- Gandu (Bahia)
- Ipiaú (Bahia)
- Mutuípe (Bahia)
- Nazaré (Bahia)
- Presidente Tancredo Neves (Bahia)
- Riachao do Jacuipe (Bahia)
- São Miguel das Matas (Bahia)
- São Sebastião do Passé (Bahia)
- Serrolândia (Bahia)
- Terra Nova (Bahia)
- Aracoiaba (Ceará)
- São Roque do Canaã (Espírito Santo)
- São Bento (Maranhão)
- Timon (Maranhão)
- Bom Repouso (Minas Gerais)
- Chale (Minas Gerais)
- Itaobim (Minas Gerais)
- São Gonçalo do Amarante (Minas Gerais)
- São Roque de Minas (Minas Gerais)
- Rio Branco (Mato Grosso do Sul)
- Sirinhaém (Pernambuco)
- Teresina (Piauí)
- Boa Ventura de São Roque (Paraná)
- Coronel Vivida (Paraná)
- Doutor Camargo (Paraná)
- Nova Aurora (Paraná)
- Ramilândia (Paraná)
- Rio Branco do Sul (Paraná)
- Tamarana (Paraná)
- Ji-Paraná (Rondônia)
- Água Santa (Rio Grande do Sul)
- Alpestre (Rio Grande do Sul)
- Constantina (Rio Grande do Sul)
- Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)
- Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul)
- Ilópolis (Rio Grande do Sul)
- Jaguari (Rio Grande do Sul)
- Planalto (Rio Grande do Sul)
- Três Palmeiras (Rio Grande do Sul)
- Jaborá (Santa Catarina)
- Morro da Fumaça (Santa Catarina)
- Petrolândia (Santa Catarina)
- Time do Sul (Santa Catarina)
- Campo do Brito (Sergipe)
- Boituva (São Paulo)
- Buri (São Paulo)
- Cândido Rodrigues (São Paulo)
- Santa Gertrudes (São Paulo)
- São Bento do Sapucaí (São Paulo)
- São Roque (São Paulo)
- Taquaritinga (São Paulo)
- Taquarituba (São Paulo)
Onde é feriado no Ceará hoje, 16 de agosto?
Apenas uma cidade cearense possui feriado em 16 de agosto: Aracoiaba.
Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1890 A data virou feriado municipal segundo decreto 028/2024 outorgado pela Prefeitura da cidade.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.