Hoje, 16 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 16 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, entre elas a cearense Aracoiaba (na foto). Confira os feriados de hoje / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 16 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Neste sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de cinquenta cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 16 de agosto:

Porto Real do Colégio (Alagoas)



Autazes (Amazonas)



Apora (Bahia)



Baixa Grande (Bahia)



Conceicao Do Coite (Bahia)



Gandu (Bahia)



Ipiaú (Bahia)



Mutuípe (Bahia)



Nazaré (Bahia)



Presidente Tancredo Neves (Bahia)



Riachao do Jacuipe (Bahia)



São Miguel das Matas (Bahia)



São Sebastião do Passé (Bahia)



Serrolândia (Bahia)



Terra Nova (Bahia)



Aracoiaba (Ceará)



São Roque do Canaã (Espírito Santo)



São Bento (Maranhão)



Timon (Maranhão)



Bom Repouso (Minas Gerais)



Chale (Minas Gerais)



Itaobim (Minas Gerais)



São Gonçalo do Amarante (Minas Gerais)



São Roque de Minas (Minas Gerais)



Rio Branco (Mato Grosso do Sul)



Sirinhaém (Pernambuco)



Teresina (Piauí)



Boa Ventura de São Roque (Paraná)



Coronel Vivida (Paraná)



Doutor Camargo (Paraná)



Nova Aurora (Paraná)



Ramilândia (Paraná)



Rio Branco do Sul (Paraná)



Tamarana (Paraná)



Ji-Paraná (Rondônia)



Água Santa (Rio Grande do Sul)



Alpestre (Rio Grande do Sul)



Constantina (Rio Grande do Sul)



Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)



Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul)



Ilópolis (Rio Grande do Sul)



Jaguari (Rio Grande do Sul)



Planalto (Rio Grande do Sul)



Três Palmeiras (Rio Grande do Sul)



Jaborá (Santa Catarina)



Morro da Fumaça (Santa Catarina)



Petrolândia (Santa Catarina)



Time do Sul (Santa Catarina)



Campo do Brito (Sergipe)



Boituva (São Paulo)



Buri (São Paulo)



Cândido Rodrigues (São Paulo)



Santa Gertrudes (São Paulo)



São Bento do Sapucaí (São Paulo)



São Roque (São Paulo)



Taquaritinga (São Paulo)



Taquarituba (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 16 de agosto? Apenas uma cidade cearense possui feriado em 16 de agosto: Aracoiaba. Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1890 A data virou feriado municipal segundo decreto 028/2024 outorgado pela Prefeitura da cidade.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.