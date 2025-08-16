Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 16 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

16 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 16 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Neste sábado, 16 de agosto de 2025 (16/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de cinquenta cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 16 de agosto:

  • Porto Real do Colégio (Alagoas)
  • Autazes (Amazonas)
  • Apora (Bahia)
  • Baixa Grande (Bahia)
  • Conceicao Do Coite (Bahia)
  • Gandu (Bahia)
  • Ipiaú (Bahia)
  • Mutuípe (Bahia)
  • Nazaré (Bahia)
  • Presidente Tancredo Neves (Bahia)
  • Riachao do Jacuipe (Bahia)
  • São Miguel das Matas (Bahia)
  • São Sebastião do Passé (Bahia)
  • Serrolândia (Bahia)
  • Terra Nova (Bahia)
  • Aracoiaba (Ceará)
  • São Roque do Canaã (Espírito Santo)
  • São Bento (Maranhão)
  • Timon (Maranhão)
  • Bom Repouso (Minas Gerais)
  • Chale (Minas Gerais)
  • Itaobim (Minas Gerais)
  • São Gonçalo do Amarante (Minas Gerais)
  • São Roque de Minas (Minas Gerais)
  • Rio Branco (Mato Grosso do Sul)
  • Sirinhaém (Pernambuco)
  • Teresina (Piauí)
  • Boa Ventura de São Roque (Paraná)
  • Coronel Vivida (Paraná)
  • Doutor Camargo (Paraná)
  • Nova Aurora (Paraná)
  • Ramilândia (Paraná)
  • Rio Branco do Sul (Paraná)
  • Tamarana (Paraná)
  • Ji-Paraná (Rondônia)
  • Água Santa (Rio Grande do Sul)
  • Alpestre (Rio Grande do Sul)
  • Constantina (Rio Grande do Sul)
  • Dois Lajeados (Rio Grande do Sul)
  • Faxinal do Soturno (Rio Grande do Sul)
  • Ilópolis (Rio Grande do Sul)
  • Jaguari (Rio Grande do Sul)
  • Planalto (Rio Grande do Sul)
  • Três Palmeiras (Rio Grande do Sul)
  • Jaborá (Santa Catarina)
  • Morro da Fumaça (Santa Catarina)
  • Petrolândia (Santa Catarina)
  • Time do Sul (Santa Catarina)
  • Campo do Brito (Sergipe)
  • Boituva (São Paulo)
  • Buri (São Paulo)
  • Cândido Rodrigues (São Paulo)
  • Santa Gertrudes (São Paulo)
  • São Bento do Sapucaí (São Paulo)
  • São Roque (São Paulo)
  • Taquaritinga (São Paulo)
  • Taquarituba (São Paulo)

Onde é feriado no Ceará hoje, 16 de agosto?

Apenas uma cidade cearense possui feriado em 16 de agosto: Aracoiaba.

Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1890 A data virou feriado municipal segundo decreto 028/2024 outorgado pela Prefeitura da cidade.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

