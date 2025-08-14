Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 14 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

14 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Tipo Notícia

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 14 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.

Nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de vinte cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 14 de agosto:

  • Lagoa da Canoa (Alagoas)
  • Aporã (Bahia)
  • Barra do Mendes (Bahia)
  • Caculé (Bahia)
  • Candeias (Bahia)
  • Coribe (Bahia)
  • Gentio do Ouro (Bahia)
  • Guanambi (Bahia)
  • Iaçu (Bahia)
  • Ibotirama (Bahia)
  • Itagibá (Bahia)
  • Ituberá (Bahia)
  • Olindina (Bahia)
  • Ribeira do Amparo (Bahia)
  • Sátiro Dias (Bahia)
  • Itanhém (Bahia)
  • Medeiros Neto (Bahia)
  • Quixeramobim (Ceará)
  • Barbacena (Minas Gerais)
  • Dom Silvério (Minas Gerais)
  • Iati (Pernambuco)
  • Gilbués (Piauí)
  • Parnaíba (Piauí)
  • Apiaí (São Paulo)
  • Natividade (Tocantins)

Onde é feriado no Ceará hoje, 14 de agosto?

Apenas uma cidade cearense possui feriado em 14 de agosto: Quixeramobim.

Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1856. A data virou feriado municipal segundo decreto 4759/2020 outorgado pela Prefeitura da cidade.

Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

