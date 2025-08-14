Hoje, 14 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 14 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, segundo o calendário, saiba quais. / Crédito: Samuel Setubal

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 14 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de vinte cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 14 de agosto:

Lagoa da Canoa (Alagoas)



Aporã (Bahia)



Barra do Mendes (Bahia)



Caculé (Bahia)



Candeias (Bahia)



Coribe (Bahia)



Gentio do Ouro (Bahia)



Guanambi (Bahia)



Iaçu (Bahia)



Ibotirama (Bahia)



Itagibá (Bahia)



Ituberá (Bahia)



Olindina (Bahia)



Ribeira do Amparo (Bahia)



Sátiro Dias (Bahia)



Itanhém (Bahia)



Medeiros Neto (Bahia)



Quixeramobim (Ceará)



Barbacena (Minas Gerais)



Dom Silvério (Minas Gerais)



Iati (Pernambuco)



Gilbués (Piauí)



Parnaíba (Piauí)



Apiaí (São Paulo)



Natividade (Tocantins) Onde é feriado no Ceará hoje, 14 de agosto? Apenas uma cidade cearense possui feriado em 14 de agosto: Quixeramobim. Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1856. A data virou feriado municipal segundo decreto 4759/2020 outorgado pela Prefeitura da cidade.

Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025 Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.