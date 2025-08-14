Hoje, 14 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 14 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga14 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 14 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta quinta-feira, 14 de agosto de 2025 (14/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além disso, mais de vinte cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm folgas em 14 de agosto:
- Lagoa da Canoa (Alagoas)
- Aporã (Bahia)
- Barra do Mendes (Bahia)
- Caculé (Bahia)
- Candeias (Bahia)
- Coribe (Bahia)
- Gentio do Ouro (Bahia)
- Guanambi (Bahia)
- Iaçu (Bahia)
- Ibotirama (Bahia)
- Itagibá (Bahia)
- Ituberá (Bahia)
- Olindina (Bahia)
- Ribeira do Amparo (Bahia)
- Sátiro Dias (Bahia)
- Itanhém (Bahia)
- Medeiros Neto (Bahia)
- Quixeramobim (Ceará)
- Barbacena (Minas Gerais)
- Dom Silvério (Minas Gerais)
- Iati (Pernambuco)
- Gilbués (Piauí)
- Parnaíba (Piauí)
- Apiaí (São Paulo)
- Natividade (Tocantins)
Onde é feriado no Ceará hoje, 14 de agosto?
Apenas uma cidade cearense possui feriado em 14 de agosto: Quixeramobim.
Na data, comemora-se a emancipação política do município e a sua fundação em 1856. A data virou feriado municipal segundo decreto 4759/2020 outorgado pela Prefeitura da cidade.
Feriados em Fortaleza: VEJA calendário de folgas na Capital em 2025
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.