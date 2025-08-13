Hoje, 13 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 13 de agosto é feriado em algumas cidades do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 13 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025 (13/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Mas cinco cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 13 de agosto:

Ilicinea (Minas Gerais)



Floresta do Araguaia (Pará)



Rio Maria (Pará)



Santana do Araguaia (Pará)



Natividade da Serra (São Paulo)

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.