Hoje, 12 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 12 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga12 de agosto não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 12 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros.
Nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025), é feriado em alguns municípios do Ceará. Ainda, ao todo, 11 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde é feriado hoje no Brasil
As datas são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 12 de agosto:
- Cansanção (Bahia)
- Central (Bahia)
- Itambé (Bahia)
- Malhada (Bahia)
- Tabocas do Brejo Velho (Bahia)
- Valente (Bahia)
- Jaguaribe (Ceará)
- Madalena (Ceará)
- Castanheira (Mato Grosso)
- Prudentópolis (Paraná)
- Cananeia (São Paulo)
Onde é feriado no Ceará hoje, 12 de agosto?
Duas cidades cearenses possuem feriado em 12 de agosto: Jaguaribe e Madalena.
Na data, comemora-se a emancipações políticas dos municípios e a suas fundações. As datas viraram feriados municipais segundo decretos.
Jaguaribe-mirim, como inicialmente era conhecida, foi elevada à categoria de vila há 161 anos, em 12 de agosto de 1864.
O município de Jaguaribe recebeu o mesmo nome do rio que corta suas terras. A maioria dos historiadores cearenses atribui o nome do rio Jaguaribe à existência abundante de onças na região. A melhor interpretação é a indicada por Barão de Studart: “Jaguar (onça) + Y, de YG (água)+be ou pe (no) isto é, no Rio das Onças.
Em Madalena (CE) o dia 12 de agosto é feriado desde 2022, em comemoração à emancipação política do município. O fato ocorreu em 23 de dezembro de 1986, através da Lei Estadual n.º 11.274, que desmembrou Madalena de Quixeramobim.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.