Hoje, 12 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Apesar de agosto ser lembrado como um o mais demorado dos meses e não contar com feriados nacionais, o dia 12 deste mês é de folga para alguns municípios brasileiros. Nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025 (12/08/2025), é feriado em alguns municípios do Ceará. Ainda, ao todo, 11 cidades de vários estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

Onde é feriado hoje no Brasil As datas são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 12 de agosto:

Cansanção (Bahia)

Central (Bahia)

Itambé (Bahia)

Malhada (Bahia)

Tabocas do Brejo Velho (Bahia)

Valente (Bahia)

Jaguaribe (Ceará)

Madalena (Ceará)



Castanheira (Mato Grosso)

Prudentópolis (Paraná)



Cananeia (São Paulo) Onde é feriado no Ceará hoje, 12 de agosto? Duas cidades cearenses possuem feriado em 12 de agosto: Jaguaribe e Madalena. Na data, comemora-se a emancipações políticas dos municípios e a suas fundações. As datas viraram feriados municipais segundo decretos.

Jaguaribe-mirim, como inicialmente era conhecida, foi elevada à categoria de vila há 161 anos, em 12 de agosto de 1864. O município de Jaguaribe recebeu o mesmo nome do rio que corta suas terras. A maioria dos historiadores cearenses atribui o nome do rio Jaguaribe à existência abundante de onças na região. A melhor interpretação é a indicada por Barão de Studart: “Jaguar (onça) + Y, de YG (água)+be ou pe (no) isto é, no Rio das Onças. Em Madalena (CE) o dia 12 de agosto é feriado desde 2022, em comemoração à emancipação política do município. O fato ocorreu em 23 de dezembro de 1986, através da Lei Estadual n.º 11.274, que desmembrou Madalena de Quixeramobim.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra. O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.