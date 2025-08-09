Hoje, 9 de agosto, é feriado? Veja onde no Ceará e quem folga

Hoje, 9 de agosto, é feriado? Veja onde data é celebrada e quem folgaO dia 9 de agosto não tem feriados nacionais, mas há um feriado municipal no Ceará. Saiba onde e confira os próximos feriados do ano
Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais em alguns estados do Brasil.
Neste sábado, 9 de agosto de 2025 (09/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além dele, sete cidades de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde tem feriado hoje, 9 de agosto?
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 9 de agosto:
- Ipupiara (Bahia)
- Remanso (Bahia)
- Pedra Branca (Ceará)
- Divino de São Lourenço (Espírito Santo)
- Corumbiara (Rondônia)
- Tapejara (Rio Grande do Sul)
- Pedra Bela (São Paulo)
- Socorro (São Paulo)
Onde é feriado no Ceará hoje, 9 de agosto?
Apenas uma cidade cearense possui feriado em 9 de agosto: Pedra Branca.
Na data, comemora-se a emancipação política do município em 1871. A data virou feriado municipal segundo decreto 08/2016 outorgado pela Prefeitura de Pedra Branca.
Feriados nacionais de 2025: veja próximos
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.
Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.
Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?
É comum a dúvida sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. O primeiro diz respeito a datas comemorativas reconhecidas, de maneira oficial, por governos — seja federal, estadual ou municipal.
Feriados, portanto, devem ser estabelecidos por lei. Já os pontos facultativos não são necessariamente legalmente oficializados. São dias de dispensa do trabalho não obrigatória, determinadas por motivos diversos.