Hoje, 9 de agosto, é feriado? Veja onde no Ceará e quem folga

Foto de apoio ilustrativo. Em 9 de agosto, oito cidades ao redor do Brasil possuem feriados; confira quais são e o calendário de folgas em 2025 / Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais em alguns estados do Brasil.

Neste sábado, 9 de agosto de 2025 (09/08/2025), é feriado em um município do Ceará. Além dele, sete cidades de outros estados também possuem folgas na data. Confira na lista completa:



Feriados nacionais de 2025: veja próximos

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil



12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida



2 de novembro (domingo): Finados



15 de novembro (sábado): Proclamação da República



20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra



25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.

Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.

