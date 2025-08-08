Lua hoje (08/08): qual é a fase lunar desta sexta? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Pexels / Neel Upadhyay

A semana segue com a Lua Crescente presente no céu nesta sexta-feira, 8 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina no dia 9 de agosto, quando terá início a Lua Cheia, às 4h55min.

A semana segue com a Lua Crescente presente no céu nesta sexta-feira, 8 de agosto. Confira o que essa fase representa, quando começa a próxima e como os ciclos lunares influenciam a Terra. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a fase termina no dia 9 de agosto, quando terá início a Lua Cheia, às 4h55min.

Calendário lunar: veja as fases da lua em agosto de 2025

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 8 de agosto de 2025, marca o oitavo e último dia de Lua Crescente do mês. A fase termina dia 9 de agosto. Em algumas culturas, a lua crescente é vista como um momento de grande poder energético, favorável para a realização de simpatias e rituais. Além disso, também é associada à fertilidade e partos tranquilos. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.

Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Cheia: 09/08 às 4h55min

Lua Minguante: 16/08 às 2h12min

Lua Nova: 23/08 às 3h06min

Lua Crescente: 31/08 às 3h25min Calendário astronômico 2025: VEJA o que será observado no Brasil Como funcionam as fases da Lua? As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas: