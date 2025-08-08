Hoje, 8 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Foto de apoio ilustrativo. Em 8 de agosto, quase vinte cidades ao redor do Brasil possuem feriados; confira quais são e o calendário de folgas em 2025 / Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.

Nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025 (08/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Porém, 26 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:



Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 8 de agosto:

Manaquiri (Amapá)



Morro do Chapéu (Bahia)



Muritiba (Bahia)



São Domingos (Bahia)



Uibaí (Bahia)



São Domingos do Norte (Espírito Santo)



Itapirapuã (Goiás)



Araxá (Minas Gerais)



Laranjal (Minas Gerais)



Ubaporanga (Minas Gerais)



Inocência (Mato Grosso do Sul)



São Domingos do Araguaia (Pará)



São Domingos do Capim (Pará)



Campo Maior (Piauí)



Pio IX (Piauí)



Paracambi (Rio de Janeiro)



São Domingos do Sul (Rio Grande do Sul)



Torres (Rio Grande do Sul)



Caibi (Santa Catarina)



São Domingos (Santa Catarina)



Nova Trento (Santa Catarina)



Pirambu (Sergipe)



São Domingos (Sergipe)



Alvinlândia (São Paulo)



Votuporanga (São Paulo)



Catanduva (São Paulo)

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil



12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida



2 de novembro (domingo): Finados



15 de novembro (sábado): Proclamação da República



20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra



25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.

