Hoje, 8 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 8 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folgaO dia 8 de agosto não tem feriados nacionais, mas há feriados municipais. Veja onde e saiba quais são os próximos feriados do ano
Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.
Nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025 (08/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Porém, 26 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:
Onde tem feriado hoje, 8 de agosto?
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os seguintes municípios brasileiros têm feriado em 8 de agosto:
- Manaquiri (Amapá)
- Morro do Chapéu (Bahia)
- Muritiba (Bahia)
- São Domingos (Bahia)
- Uibaí (Bahia)
- São Domingos do Norte (Espírito Santo)
- Itapirapuã (Goiás)
- Araxá (Minas Gerais)
- Laranjal (Minas Gerais)
- Ubaporanga (Minas Gerais)
- Inocência (Mato Grosso do Sul)
- São Domingos do Araguaia (Pará)
- São Domingos do Capim (Pará)
- Campo Maior (Piauí)
- Pio IX (Piauí)
- Paracambi (Rio de Janeiro)
- São Domingos do Sul (Rio Grande do Sul)
- Torres (Rio Grande do Sul)
- Caibi (Santa Catarina)
- São Domingos (Santa Catarina)
- Nova Trento (Santa Catarina)
- Pirambu (Sergipe)
- São Domingos (Sergipe)
- Alvinlândia (São Paulo)
- Votuporanga (São Paulo)
- Catanduva (São Paulo)
Feriados nacionais de 2025: veja próximos
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.
Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.
Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?
É comum a dúvida sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. O primeiro diz respeito a datas comemorativas reconhecidas, de maneira oficial, por governos — seja federal, estadual ou municipal.
Feriados, portanto, devem ser estabelecidos por lei. Já os pontos facultativos não são necessariamente legalmente oficializados. São dias de dispensa do trabalho não obrigatória, determinadas por motivos diversos.