Dia Mundial do Gato: do Egito ao Instagram, eles fascinam o mundo

O Dia Mundial do Gato é celebrado em 8 de agosto (08/08). Saiba mais sobre os bichinhos que conquistam o mundo desde o Egito Antigo / Crédito: Pexels / Krysten Merriman

Para milhões de fãs de gatos ao redor do mundo, o Dia Mundial do Gato não se celebra apenas nesta sexta-feira (08/08), e sim todos os dias. Isso é verdade sobretudo nas redes sociais, onde o conteúdo sobre estes pequenos predadores domésticos estão entre os mais populares e clicados da internet. No Instagram, ninguém é páreo para nala_cat, a gata com o maior número de seguidores na plataforma: 4,4 milhões. Mestiça de gato siamês, ela lançou sua própria marca de ração com uma ampla variedade de sabores em seu "cat-álogo".

Ao lado de seus amigos peludos, até mesmo grandes astros mundiais como Taylor Swift, Miley Cyrus e Justin Bieber parecem pessoas normais ao postarem fotos com seus bichanos, hoje também famosos. Mas gatos-celebridades definitivamente não são uma invenção das redes. Há mais de 10 mil anos ao nosso lado Independentes como são, gatos não dependem da internet para serem populares – afinal, o amor dos humanos por esses caçadores silenciosos remonta a mais de 10 mil anos. A aproximação entre gatos e humanos começou com o advento da agricultura e do armazenamento de suprimentos. Isso foi por volta de 9000 a.C. na região do Crescente Fértil, no Oriente Médio.

Logo os felinos também passaram a ser levados em navios como caçadores de camundongos e ratos. Foi então que eles acabaram se espalhando por quase todo o globo. Hoje, os bichanos estão em todos os continentes, com exceção da Antártida. Em quase todas as culturas, eles eram considerados úteis e fascinantes. Muito estimados como controladores de pragas, os gatos também sempre cativaram a imaginação das pessoas por sua natureza jamais completamente domesticável. Gatos na história cultural: do Egito ao leste asiático No Antigo Egito, por exemplo, o gato doméstico simbolizava as qualidades positivas da deusa Bastet. Filha de Rá em forma de gato, a divindade era considerada a guardiã da casa, afastando maus espíritos e doenças.

Não é à toa: na China, os gatos protegem as preciosas plantações de bicho-da-seda e chá de ratos e pássaros desde sua domesticação, por volta de 1400 a.C. Já no Japão, humanos e gatos só se entenderam cerca de 1.800 anos depois – por muito tempo, acreditava-se por lá que o gato tinha a capacidade de se transformar em demônio. Maneki-Neko: o gato da sorte do Japão Maneki-neko: segundo a crença, o famoso gato com a patinha em movimento atrai sorte e riqueza Crédito: Pexels / Andy Wilson Hoje, o Maneki-Neko japonês (ou "gato acenando", em português) é onipresente – e não apenas no Japão: segundo a crença, o famoso gato com a patinha em movimento atrai sorte e riqueza. Com seu sorriso eterno, o gato da sorte já se espalhou por grande parte do globo há muito tempo, assim como os gatos na vida real.