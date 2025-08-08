Dia do Estudante é feriado? Saiba quando é e quem folga na data

Dia do Estudante é feriado? Saiba quando é e quem folga na dataCom origens na época do Brasil Império, o dia 11 de agosto reforça a importância da educação para a sociedade. Saiba se há folgas na data
Depois das férias, agosto chega sendo considerado por muitos como o “mês mais longo do ano” por não ter feriados nacionais.
O período conta com datas simbólicas como o Dia dos Pais e, em seguida, o Dia do Estudante, celebrado tradicionalmente em 11 de agosto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A seguir, saiba se é feriado e confira a origem da celebração:
Dia do Estudante é feriado? Entenda
Em 2025, o Dia do Estudante cai numa segunda-feira. Isso porque ele é celebrado sempre em 11 de agosto, independente do dia da semana.
A data comemorativa não é feriado nacional ou municipal, embora algumas instituições de ensino ajustem seus cronogramas seguindo diretrizes locais e do próprio colégio.
Dia do Estudante: como surgiu a data?
O dia 11 de agosto é uma data com diversos eventos históricos no campo da Educação.
O primeiro deles data de 1827, quando Dom Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores de Direito no Brasil: na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Por causa disso, o Dia do Advogado é comemorado na mesma data.
A criação do Dia do Estudante veio cem anos depois, em 1927, quando o jurista Celso Grand Ley propôs uma comemoração simbólica que fosse mais abrangente e incluísse estudantes de outros cursos.
O dia 11 de agosto se tornou ainda mais simbólico por ser a data em que a União Nacional dos Estudantes (UNE) foi fundada, ainda durante o regime de Getúlio Vargas, em 1937.
Dia do Estudante 2025: há folga em Fortaleza?
Enquanto alguns colégios particulares de Fortaleza podem definir folga para os estudantes na segunda-feira, 11 de agosto, o mesmo não vale para a rede pública.
As escolas municipais de Fortaleza terão funcionamento normal no Dia do Estudante.
Na rede pública estadual, o Dia do Estudante é letivo. Conforme a Secretaria da Educação (Seduc), as escolas públicas estaduais do Ceará têm autonomia para definir suas atividades e programações para datas específicas, desde que cumpram os 200 dias letivos estabelecidos no calendário escolar.
Leia mais
Feriados nacionais de 2025: veja próximos
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, se as empresas decidirem liberar seus funcionários na sexta posterior.
Contudo, vale lembrar que a legislação trabalhista não obriga a concessão da folga. A liberação depende da política interna de cada empregador, que pode exigir compensações, como o uso do banco de horas.
Leia mais
Feriado x ponto facultativo: qual a diferença?
É comum a dúvida sobre a diferença entre feriados e pontos facultativos. O primeiro diz respeito a datas comemorativas reconhecidas, de maneira oficial, por governos — seja federal, estadual ou municipal.
Feriados, portanto, devem ser estabelecidos por lei. Já os pontos facultativos não são necessariamente legalmente oficializados. São dias de dispensa do trabalho não obrigatória, determinadas por motivos diversos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente