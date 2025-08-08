Dia do Estudante é feriado? Saiba quando é e quem folga na data

Imagem de apoio ilustrativo. O Dia do Estudante é comemorado em 11 de agosto. Ainda que não seja feriado, a data pode ser usada para folgas a depender da instituição de ensino / Crédito: Samuel Setubal / O POVO

Depois das férias, agosto chega sendo considerado por muitos como o “mês mais longo do ano” por não ter feriados nacionais. O período conta com datas simbólicas como o Dia dos Pais e, em seguida, o Dia do Estudante, celebrado tradicionalmente em 11 de agosto.

Dia do Estudante é feriado? Entenda Em 2025, o Dia do Estudante cai numa segunda-feira. Isso porque ele é celebrado sempre em 11 de agosto, independente do dia da semana. A data comemorativa não é feriado nacional ou municipal, embora algumas instituições de ensino ajustem seus cronogramas seguindo diretrizes locais e do próprio colégio. Dia do Estudante: como surgiu a data? O dia 11 de agosto é uma data com diversos eventos históricos no campo da Educação.

O primeiro deles data de 1827, quando Dom Pedro I autorizou a criação dos primeiros cursos superiores de Direito no Brasil: na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e na Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco. Por causa disso, o Dia do Advogado é comemorado na mesma data. A criação do Dia do Estudante veio cem anos depois, em 1927, quando o jurista Celso Grand Ley propôs uma comemoração simbólica que fosse mais abrangente e incluísse estudantes de outros cursos. O dia 11 de agosto se tornou ainda mais simbólico por ser a data em que a União Nacional dos Estudantes (UNE) foi fundada, ainda durante o regime de Getúlio Vargas, em 1937.