Japão tem "aluguel de avós" para curar epidemia de solidão

Num dos países que envelhecem mais rápido no mundo, é possível "alugar uma avó" por um dia. Pelo menos uma empresa no Japão oferece o serviço para famílias. A ideia é que elas possam se beneficiar das habilidades domésticas e sabedoria de idosas — e, ao mesmo tempo, evitar que estas mulheres vivam isoladas.

O serviço é aconselhado para quem tem demandas variadas dentro de casa. Um dos principais focos são os pais que precisam de ajuda para cuidar dos filhos em horários específicos. Ou, então, de conselhos sobre como melhor educá-los. Mas também são listadas várias outras possibilidades, como obter ajuda para se dar melhor com a sogra, aprender a costurar, se preparar para rituais tradicionais e preencher o espaço vazio após a morte de uma mãe ou avó. "Os jovens têm respeito e gratidão pelos idosos, que se conectam à sociedade e sentem um propósito em suas vidas. Como primeiro passo para uma sociedade assim, queremos oferecer serviços que aproveitem ao máximo a sabedoria e a experiência dos idosos que apoiaram o Japão", continua o site da agência que conecta famílias às mulheres idosas.

Já um relatório publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisa sobre População e Segurança Social do Japão, no final de novembro, concluiu que os lares unipessoais representarão 44,3% do total do país até 2050. Esse número deve chegar a 54,1% na capital, Tóquio. Segundo o texto, 10,8 milhões de pessoas com 65 anos estarão vivendo sozinhas em 2050, um aumento de 50% em relação ao número de 2020. Já um censo em 2020 apontou que 38% dos lares tinham apenas uma pessoa, em comparação a 20% em 1985.