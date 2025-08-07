Hoje, 7 de agosto, é feriado? Veja onde e quem folga

Foto de apoio ilustrativo. Em 7 de agosto, mais de dez cidades ao redor do Brasil possuem feriados; confira quais são e o calendário de folgas em 2025 / Crédito: Nicolas Leiva/Divulgação

Agosto é considerado por muitos o mês mais demorado do ano por ter 31 dias e não possuir feriados nacionais. No entanto, há feriados municipais e em alguns estados do Brasil.

Nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025 (07/08/2025), não é feriado em municípios do Ceará. Porém, 11 cidades de outros estados possuem folgas na data. Confira na lista completa:

